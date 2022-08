Schlägerei im Cockpit – Piloten in Air-France-Maschine beginnen Faustkampf während des Flugs

Von: Anna Lorenz

Auf einem Flug nach Paris soll es im Cockpit einer Air France-Maschine zu interpersonellen „Turbulenzen“ gekommen sein: Die Piloten gerieten in Streit und sogar Fäuste flogen.

Paris – In einer Maschine der Fluggesellschaft Air France-KLM soll es im Juni dieses Jahres zu mehreren fragwürdigen Ereignissen gekommen sein. Nachdem weltweit viele Passagiere unter dem Flughafen-Chaos, bei dem sich in den Airports die Koffer der Reisenden stapelten, leiden mussten, lief der französischen La Tribune zufolge bei Air France heuer auch in der Luft nicht alles rund.

Air France: Wohl diverse Zwischenfälle bei Flügen im Sommer 2022

Wie die Zeitung berichtet, seien zusätzlich zu den, nun von der BEA veröffentlichten Untersuchungen weitere Missstände bei der französischen Fluglinie publik geworden. Die Behörde hatte mehrere Vorkommnisse identifiziert, die sie zu dem Schluss einer „mangelnden Strenge hinsichtlich der Sicherheit“ bei Air France kommen ließen. Die schweizerische Tribune de Geneve verweist hierbei auf mehrere Vorfälle, wie beispielsweise einem Treibstoffleck auf einem Flug von Brazzaville nach Paris im Jahr 2020. Diese Informationen rufen Besorgnis hervor, ist Frankreich doch so ein beliebtes Reiseziel, dass nun regional sogar Besucherlimits eingeführt wurden.

Air France reagierte mit einer Pressemitteilung, in der es hieß, man werde „alle Empfehlungen des Berichts berücksichtigen“, den die BEA erstellt habe. La Tribune zufolge behauptete die Fluggesellschaft aber, dass die Häufigkeit von Zwischenfällen sich im Vergleich mit den Vorkrisenstandards nicht merklich verändert habe. Generell ist übrigens zu beobachten, dass die Reisebranche die Corona-Krise zunehmend hinter sich lässt.

Air France: Schlägerei unter Piloten – Eskalation im Cockpit soll Suspendierung zur Folge gehabt haben

Wie die französische Zeitung jedoch erfahren haben will, gab es allerdings weitere Geschehnisse bei Air France, die im Bericht der BEA gar nicht erwähnt sind. So soll bei einem Flug vergessen worden sein, den zweiten Motor vor dem Start der Maschine zum Laufen zu bringen, auch das Durchstarten soll einmal „schlecht ausgeführt“ worden sein.

Besonders hervor stechen aber die Berichte über zwei Piloten, die im Cockpit eines Air France-Fliegers eine Schlägerei begonnen hätten. Im Juni sei es auf einem Flug von Genf nach Paris kurz nach dem Abheben der Maschine zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Piloten gekommen. Infolge eines Streits hätten die beiden mittlerweile suspendierten Flugzeugführer begonnen, sich zu prügeln, „nachdem einer angeblich den anderen geschlagen hatte. Die Besatzungsmitglieder griffen ein und einer von ihnen musste für den Rest des Fluges bei den Piloten im Cockpit bleiben“, so La Tribune. Während im Juli 2022 ein „Sicherheitshinweis“, der die Durchsuchung eines Flugzeugs von Condor bewirkte, für Aufsehen sorgte, befremden die „Turbulenzen“ innerhalb des Boardpersonals von Air France auf besondere Art. Die Maschine sei Angaben des Unternehmens zufolge allerdings trotz der Schlägerei sicher am Zielflughafen angekommen, ergänzt die Tribune de Genève. (askl)