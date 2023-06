Betrunken und aggressiv: Probleme mit Fluggästen häufen sich

Von: Robin Dittrich

Immer wieder tauchen Videos von aggressiven Fluggästen im Netz auf. Der Verband der Fluggesellschaften warnt jetzt vor dem wachsenden Problem.

München – Alkoholisierte Passagiere, ein Platzkampf oder sonstige Auslöser: Die Anzahl an Verstößen von Fluggästen nimmt immer weiter zu. Vor diesem wachsenden Problem warnte jetzt der Verband der Fluggesellschaften (IATA).

Verband der Fluggesellschaften warnt: immer mehr renitente Passagiere

Im vergangenen Jahr stieg die Anzahl an Zwischenfällen auf Flügen laut der IATA demnach deutlich an. Grund dafür soll nicht nur die deutlich gestiegene Anzahl an Flügen im Gegensatz zum von Corona geprägten Jahr 2021 sein. Im Jahr 2021 verzeichnete der Flughafen München beispielsweise nur knapp über 12 Millionen Passagiere, 2022 waren es bereits 31,6 Millionen Fluggäste. Zum Vergleich: Der Rekord an Fluggästen liegt in München bei 47,9 Millionen aus dem Jahr 2019.

Die Verstöße von Passagieren in Flugzeugen nehmen immer weiter zu – davor warnt jetzt die IATA. © Matt Hunt/Imago (Symbolbild)

Wie die IATA meldete, gab es im Jahr 2021 noch in jedem 835. Flug einen Zwischenfall mit einem Passagier. Im Jahr 2022 war dann schon jeder 568. Flug betroffen. „Der wachsende Trend ist besorgniserregend“, gab der stellvertretende IATA-Generaldirektor Conrad Clifford bekannt. In vielen Fällen ist Alkohol ein auslösender Faktor für Probleme an Bord. Im Rausch halten sich die Fluggäste nicht an die Anweisungen oder beschimpfen sogar das Personal. Eine Frau wurde deshalb kürzlich aus dem Flugzeug geworfen.

Corona-Vorschriften nicht ursächlich für Zwischenfälle mit Passagieren

Wie die IATA mitteilte, waren „Verstöße gegen die Vorschriften mit Coronamasken nicht ursächlich“ für die zunehmende Anzahl an Vorfällen. Denn: Auch nachdem die Vorschrift zum Tragen einer Maske aufgehoben wurden, stieg die Zahl von Zwischenfällen weiter an. Gleich mehrere Vergehen wurden besonders oft beobachtet. Dazu gehören das Rauchen auf Toiletten, das Trinken von selbst mitgebrachtem Alkohol oder das Verweigern vom Anlegen der Anschnallgurte.

Die häufigsten Verstöße von Fluggästen 2022:

Rauchen von Zigaretten, E-Zigaretten und Dampfgeräten in der Kabine oder auf den Toiletten

Versäumnis, die Sicherheitsgurte entsprechend der Anweisung anzulegen

Überschreiten der zulässigen Handgepäckmenge

Nicht-Verstauen des Handgepäcks bei Anweisung

Konsum von eigenem Alkohol an Bord

Teils wurden auch gewalttätige Angriffe verzeichnet. 2022 gab es einen solchen Übergriff bei jedem 17.200. Flug. Die IATA forderte Länder auf, Strafen für aggressive und uneinsichtige Fluggäste im Gesetzbuch zu verankern. Über die drohenden Konsequenzen soll dann bereits an den Abfluggates oder in den Shops und Bars am Flughafen aufgeklärt werden. „Niemand möchte verhindern, dass die Leute Spaß haben, wenn sie in den Urlaub fahren – aber wir alle haben die Verantwortung, uns anderen Passagieren und der Crew gegenüber respektvoll zu verhalten“, sagte Conrad Clifford.