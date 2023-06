Brutale Attacke auf Mallorca – Deutscher Urlauber im Ferienflieger festgenommen

Von: Momir Takac

Ein deutscher Tourist soll auf Mallorca eine Hotelmanagerin unvermittelt niedergeschlagen haben. Anschließend wollte er sich wohl aus dem Staub machen.

Palma de Mallorca - Die Polizei auf der Ferieninsel Mallorca hat einen deutschen Touristen gerade noch festnehmen können, bevor er in die Heimat zurückkehrt. Der 20-Jährige soll einer Hotelmanagerin plötzlich und ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen haben. Dann wollte er sich offenbar aus dem Staub machen.

Der Vorfall, über den das Mallorca Magazin und die Schwesterzeitung Ultima Hora berichteten, soll sich am Mittwoch (14. Juni) in der Calle Missió de San Diego, einer Parallelstraße zur Schinkenstraße, ereignet haben. Dort, an der Playa de Palma, lassen es Touristen wie gewohnt krachen. Demnach beobachtete eine Hotelmanagerin, wie sich ein Mann an der Tür ihres Autos zu schaffen machte.

Deutscher Tourist schlägt Frau auf Mallorca - und will vorzeitig nach Deutschland zurückfliegen

In Begleitung anderer Hotelangestellter ging sie zum Fahrzeug und stellte den jungen Mann zur Rede. Dieser soll der Frau dann plötzlich und ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer ging mit einer blutenden Augenbraue bewusstlos zu Boden. Laut der Mallorca Zeitung flüchtete der Täter. Schlägereien sind auf Mallorca nicht selten. Im vergangenen Jahr soll ein britischer Tourist sogar totgeschlagen worden sein.

Wie sich später im Krankenhaus herausstellte, war auch die Nase der Frau gebrochen. In der Klinik schilderte sie den Polizeibeamten den Vorfall. Diese begannen daraufhin ihre Ermittlungen. Bilder von Überwachungskameras stellten sich als unbrauchbar heraus, doch den Polizisten gelang es, das Hotel des deutschen Touristen ausfindig zu machen.

Deutscher Tourist schlägt Frau auf Mallorca - Polizei holt ihn gerade noch rechtzeitig aus dem Flieger

Als sie die Unterkunft tags darauf aufsuchten, erfuhren sie, dass der Mann vorzeitig abgereist war. Am Flughafen konnten die Beamten ihn schließlich festnehmen. Sie haben ihn gerade noch rechtzeitig aus dem schon startklaren Flugzeug Richtung Frankfurt holen können, hieß es in der Mitteilung der Polizei. Wegen des Verdachts der Körperverletzung kam der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Am Freitag wurde er einem Richter vorgeführt. Dieser entschied, dass der deutsche Tourist die U-Haft gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 5.000 Euro verlassen kann. Nachdem die Zahlung fristgerecht eingegangen war, konnte der 20-Jährige seinen ursprünglich für Samstag geplanten Heimflug antreten. In Spanien droht ihm dennoch ein Strafverfahren. Am Flughafen von Palma gab es zuletzt einen kuriosen Vorfall. Als sich Passagiere zum Boarding eines Flugs nach München einfanden, fehlte vom Personal jede Spur. (mt)