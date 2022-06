Piloten senden Notfallcode „7700“ – Malle-Flieger aus Deutschland muss unerwartet in Basel landen

Von: Martina Lippl

Code 7700! Flugzeug auf dem Weg nach Mallorca muss in Basel landen. © Screenshot /flightradar24

Ein Zwischenfall auf dem Weg nach Mallorca zwingt Flugzeug zum Landen. Die Maschine der maltesischen Airline Corendon muss wegen „Code 7700“ wenden.

Nürnberg/Basel – Der Flug Corendon-Flug XR2271 musste außerplanmäßig in der Schweiz landen. Zuvor setzte der Flieger der maltesischen Airline zu einem doch recht ungewöhnlichen Wendemanöver an. Die Maschine war auf dem Flughafen Nürnberg am Sonntagmorgen gestartet und sollte auf der Urlaubsinsel Mallorca landen. Nach Lausanne über dem Genfersee setzte das Flugzeug zu einer Kurve an und wendete. Dann ging es wieder zurück Richtung Deutschland. Über Mulhouse sieht die Flugroute dann wie ein U-Hakerl aus. Die Maschine nimmt Kurs Richtung Flughafen Basel (Schweiz). Das fällt einem Twitter-Nutzer @porusky auf. Der Flug XR2271 würde jetzt auf einer Flughöhe von 2.780 Metern wahrscheinlich Richtung Basel fliegen, schreibt er. Der Grund dafür sei der Code 7700.

Malle-Flieger muss wenden – Piloten senden Notfallcode 7700

In der Luftfahrt gibt es unterschiedliche Notfall-Codes. Das ist wichtig, um die Flugsicherung und die Behörden sofort und klar zu informieren. Der „Code 7700“ (Seven seven - going to heaven) steht für eine Luftnotlage. Eine Luftnotlage ist nicht fest definiert. Es handelt sich um einen Notfall in der Luft bei dem Gefahr droht. Medizinische Notfälle an Bord, Treibstoffmangel und auch ein technischer Defekt zählen dazu. Sendet ein Flugzeug 7700 wird es sofort vom Boden aus unterstützt und erhält Vorrang vor anderen Flugzeugen.

Deutscher Malle-Flieger muss in Basel landen

Warum der Corendon-Flug XR2271 nach Übermittlung von Codes 7700 wendete, ist zunächst noch unklar. Die Maschine ist jedoch sicher am Flughafen Basel (BSL) um 8.40 Uhr gelandet, wie aus den Daten von flightradar24.com abzulesen ist. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 737-85R. Über die Zahl der Passagiere und Crew-Mitglieder an Bord des Fluges nach Mallorca liegen zunächst auch keine Informationen vor.

