Panik bricht in Flugzeug aus: Mann flüchtet plötzlich durch Notausgang

Entsetzen an Bord eines Flugzeuges: Ein Passagier öffnet den Notausgang und gelangt auf die Tragfläche. Mitreisende befürchten das Schlimmste.

New Orleans – Das Flugzeug gilt als eines der sichersten Verkehrsmittel der Welt. Doch nicht immer läuft alles reibungslos. So waren etwa zahlreiche Passagiere sieben Stunden in einem stehenden Flugzeug gefangen. Zu einer angespannten Situation kam es zuletzt auch am Flughafen in New Orleans im US-Bundesstaat Louisiana.

Mann flüchtet aus Notausgang auf Flugzeug-Tragfläche: „Ich hatte schreckliche Angst“

Ein Passagier soll am Sonntagabend (26. November) die Notausgangstür eines Flugzeuges geöffnet haben, wie das Jefferson Parish Sheriff‘s Office beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) mitteilte. Doch damit nicht genug: Der 38-Jährige kletterte kurzerhand auf die Tragfläche des Flugzeuges und sprang dann auf den Boden. Die Passagiermaschine, die eigentlich auf dem Weg nach Atlanta war, stand zu diesem Zeitpunkt am Flugsteig und hatte sich noch nicht in Richtung Rollfeld bewegt.

Weit kam der Passagier aber nicht. Der Mann wurde vom Bodenpersonal festgehalten, bis schließlich die Polizei eintraf. Den Einsatzkräften zufolge habe er allerdings seine „Umgebung nicht vollständig wahrgenommen“. Er wurde schließlich zur Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Polizei ging von einem psychischen Notfall aus.

Dem Vorfall soll ein Streit vorausgegangen sein, schilderte ein Mitreisender dem Sender CNN. Zwei Personen hätten sich gestritten. Dann habe plötzlich ein Mann den Notausgang entriegelt und sei aus dem Flugzeug geklettert. „Ich hatte schreckliche Angst“, sagte der Augenzeuge.

Mann flüchtet aus Notausgang: Passagiere im Flugzeug brechen in Panik aus

In den sozialen Medien kursieren inzwischen Videos zu dem flüchtigen Passagier aus Atlanta. „Er ist gerade einfach aus dem Notausgang geflohen“, ist eine Frau auf einem der Videos zu hören. Den Aufnahmen zufolge brach unmittelbar danach Panik an Bord aus, denn die noch Anwesenden gingen vom Schlimmsten aus.

Die Mitreisenden versuchten aufgebracht das Flugzeug zu verlassen. Das Flugpersonal geleitete sie über die Fluggastbrücke zurück zum Terminal. Kurz darauf war zu sehen, wie das Bodenpersonal den Mann stellte. Die Polizei betonte später, dass der 38-Jährige weder in Besitz einer Waffe gewesen sei, noch habe er etwas im Flugzeug zurückgelassen.

Fluggesellschaft äußert sich: „Entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten“

Mittlerweile äußerte sich auch die Fluggesellschaft zu dem Vorfall. „Wir loben unser Flug- und Bodenpersonal für ihr schnelles Handeln und entschuldigen uns bei unseren Kunden für die Unannehmlichkeiten“, betonte ein Sprecher der Southwest Airlines gegenüber dem Sender. Nach einer zweistündigen Verspätung sei der Flug dann doch noch gestartet. Allerdings in einer anderen Maschine.

Derzeit wird nicht davon ausgegangen, dass der flüchtende Passagier strafrechtlich belangt wird. Allerdings seien die weiteren Ermittlungen nun an die Bundesbehörden übergeben worden, so das Jefferson Parish Sheriff‘s Office. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Erst vor wenigen Monaten riss ein Mann die Notausgangstür aus der Verankerung. Der Passagier soll stark alkoholisiert gewesen sein. Dagegen brach gleich die gesamte Tür eines Flugzeugs bei der Landung in der nigerianische Hauptstadt Abuja komplett heraus. (kas)