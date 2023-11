„Sachen flogen durch Kabine“: Flugzeug bricht Start in Zürich bei 250 km/h plötzlich ab

Schreckmoment in Airbus für Passagiere: Bei über 250 km/h verlor ein Urlaubsflieger die Kontrolle. Ein Sprecher erklärt den rasanten Start-Abbruch.

Zürich – Plötzlich steht der Flieger fast quer, die Reifen qualmen. Ein Flug der schweizerischen Urlaubsfluggesellschaft Edelweiss endete noch auf dem Rollfeld. Viele Reisende hatten gehofft, dem tristen Herbstwetter zu entkommen, wollten von Zürich nach Faro im Süden Portugals. Ein unerwarteter Vorfall führte jedoch zu erheblichen Verzögerungen. Die Bilder des Vorfalls erinnern an den missglückten Landeversuch eines A380.

Airbus muss Start in Zürich abbrechen: Urlaubsflieger kommt fast vom Rollfeld ab

Der Start des Airbus A320 war ursprünglich für Freitag (27. Oktober) um 16.50 Uhr vorgesehen, berichtete das Branchenportal Aerotelegraph. Allerdings musste die Lufthansa-Tochtergesellschaft den Start bei hoher Geschwindigkeit – laut jacdec.de etwa 140 Knoten (rund 259 km/h) – abbrechen. Kurz nachdem das Flugzeug beschleunigt hatte, schwenkte der Airbus unerwartet nach links und kam fast von der Startbahn ab.

Videos in sozialen Netzwerken zeigten, wie das Flugzeug eine Notbremsung durchführte. „Alle Sachen flogen durch die Kabine. Wir waren in dem Moment echt geschockt“, beschrieb ein Augenzeuge die Situation am Flughafen gegenüber der Tageszeitung Blick.

Schreckmoment in Edelweiss-Flieger: Sprecher erklärt, was die Airline bis jetzt weiß

Nach dem Vorfall versuchte die Edelweiss-Crew, die Passagiere zu beruhigen. Unter Begleitung der Feuerwehr wurde der Airbus von der Startbahn entfernt. Erst danach konnten die Passagiere das Flugzeug verlassen. Das Flugzeug habe auf der Startbahn ein „unübliches Verhalten“ gezeigt, bestätigte Edelweiss-Sprecher Andreas Meier den Vorfall gegenüber der Schweizer Zeitung.

Die Crew hatte während des Starts Schwierigkeiten mit der Richtungsstabilität, erklärte der Sprecher gegenüber IPPEN.MEDIA. Daher habe die Besatzung den Start bei hoher Geschwindigkeit abgebrochen. „Durch die starke Bremsung erhitzten sich die Bremsen entsprechend“, sagte Meier. Deshalb sei kontrolliert Luft abgelassen worden, um ein Platzen des Reifens am Fahrwerk zu verhindern. Warum das Flugzeug nach links driftete, ist bisher noch unklar. „Die Untersuchung in dieser Angelegenheit ist immer noch am Laufen“, wurde unserer Redaktion mitgeteilt.

Nach Start-Abbruch: Flugzeug vorerst aus dem Verkehr gezogen

Laut Aerotelegraph ist das Flugzeug seit dem Vorfall nicht mehr im Einsatz. Erst am nächsten Tag konnten die Passagiere mit einem Ersatzflugzeug ihr Ziel erreichen. Die Reisenden erhielten jedoch einen Gutschein und eine Hotelübernachtung.

