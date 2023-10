Alarm im Flugzeug: Bombenverdacht erschreckt Urlauber – doch Polizei findet etwas völlig anderes

Von: Franziska Schwarz

Bombenalarm im Queenstown Airport – Polizisten sperren eine Straße zu dem Flughafen. © James Allan/Imago

„Sicher ist sicher“ ist auch bei Flugreisen ein wichtiges Credo – doch im Zweifel können alltägliche Gegenstände plötzlich zum Verdachtsfall werden.

Panama-Stadt/Queenstown – Ein Flugreise ist grundsätzlich nichts für schwache Nerven. Kommt ein Bombenalarm hinzu, steht der Betrieb kopf. Jetzt gab es diesen Monat schon zwei Alarme, die sich als unbegründet herausstellten – zum Glück. Dennoch sorgten sie für stundenlange Verzögerungen und Angst bei Urlaubern.

Die Details: Am 13. Oktober kehrte ein Flugzeug wegen eines „verdächtiges Pakets“ auf der Toilette um. Es war auf dem Weg von Panama-Stadt nach Tampa (Florida). Nach der Landung wurde der Flieger der Fluggesellschaft Copa isoliert, die Passagiere evakuiert. Anschließend rückte eine auf Sprengstoff spezialisierte Polizeieinheit an.

Bombenalarm im Flugzeug – Evakuierungen von Urlaubern und Notfallmaßnahmen

Und am 6. Oktober gab es große Aufregung am Flughafen von Queenstown. Grund war ein bei der Kontrolle aufgegebenes verdächtige Gepäckstück, „an dem Drähte hingen“, wie die Nachrichtenseite Stuff berichtet. Umgehend sei eine Evakuierung des Airports und die Einleitung von Notfallmaßnahmen angeordnet worden, sagte Glen Sowry, Geschäftsführer des Flughafens in Neuseeland.

„Das Personal der Flugsicherheit führte eine genaue Inspektion durch und stellte fest, dass es ernsthaften Grund zur Besorgnis gab“, erklärte er weiter. Die Polizei teilte die Aufnahme daraufhin mit der New Zealand Defence Force, die das Objekt ebenfalls für verdächtig hielt. Schließlich wurde eine Einheit zur Sprengstoffbeseitigung mit einem Hubschrauber von Christchurch nach Queenstown geflogen.

Rund 25 Flüge seien wegen des Vorfalls verschoben oder gestrichen worden, hieß es. Etwa 250 Passagiere wurden in einem Gebäude nahe des Flughafens mit Essen und Getränken versorgt.

Alarm im Flugzeug: Schwarze Mülltüten und ein Gepäckstück mit Drähten stiften Unruhe

Wie ging der Bombenalarm in Panama-Stadt aus? „Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich um eine Wegwerfwindel für Erwachsene handelte, die [...] in eine schwarze Mülltüte gewickelt war“, erklärte José Castro, Leiter der Abteilung für Flughafensicherheit. Als Beweis veröffentlichte die Polizei in Onlinediensten ein Foto.

Und auch in Queenstown gab es am Ende Entwarnung. Der verdächtige Gegenstand stelle keine Gefahr dar – es handelte sich lediglich um einen Skischuh-Wärmer. Nach mehreren Stunden wurde der Flughafen wieder geöffnet. Aufladbare Skischuh-Wärmer werden benutzt, um die Füße warmzuhalten und die Schuhe zu trocknen. (frs mit dpa und AFP)