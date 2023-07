„Bedrohungslevel“: Flugzeug muss zwischenlanden, weil Passagier wegen Essen randaliert – Mega-Strafe droht

In der Businessclass

+ © IMAGO/Pius Koller Ein Flugzeug von United Airlines musste in Chicago zwischenlanden. (Symbolbild) © IMAGO/Pius Koller

Das hätte er sich wohl sparen dürfen: Wegen des Verhaltens eines Passagiers landet ein Flugzeug in Chicago statt Amsterdam. Die Hintergründe sind kurios.

München – Auf dem Weg von Houston nach Amsterdam hat ein Flugzeug eine ungeplante Landung hingelegt. Hintergrund war jedoch kein technischer Notfall. Für Aufregung an Bord sorgte ein Fluggast – und das zum Ärgernis aller anderen Passagiere.

Flugzeug: Boeing 777 Flug: UAL 20 Ziel: Amsterdam (Niederlande) Zwischenstopp: Chicago Flugzeuggesellschaft: United Airlines

Flugzeug legt Zwischenlandung ein – „Störung durch einen Passagier“

Rund neun Stunden und 30 Minuten hätte der Flug aus den USA in die Niederlande benötigt. Zumindest unter normalen Bedingungen. Flug UAL 20 kam am Sonntag (9. Juli) allerdings mit drei Stunden Verspätung am Zielflughafen an. Die Boeing 777 legte nämlich eine ungeplante Zwischenlandung – wie einst ein Lufthansa-Flugzeug – in Chicago ein.

Einem Tweet von Flightradar zufolge konnte der Pilot den Flughafen dort jedoch nicht sofort ansteuern. Neben einer Schleife über Chicago flog er drei weitere Runden. Für eine direkte Landung, so Flightradar, wäre das Flugzeug nach erst zwei Stunden und 16 Minuten in der Luft noch zu schwer gewesen.

Die Fluggesellschaft United Airlines bestätigte gegenüber der britischen Tageszeitung The Guardian die Zwischenlandung. „Wegen Störung durch einen Passagier“, lautete die Erklärung zu der Ursache. Weiter ins Detail ging United Airlines diesbezüglich jedoch nicht.

Passagier randaliert wegen Essen im Flugzeug – „Störungslevel eins“

Ein anderer Passagier lieferte via Twitter allerdings weitere Informationen. Er konnte offenbar an die Kommunikation der Airline gelangen – wie, bleibt zunächst unklar. Darin hieß es allerdings: Es gebe einen „störenden Passagier an Bord“. Und weiter: „Bedrohungslevel eins“.

Auch die angeblichen Hintergründe kamen hierbei ans Tageslicht. Eine dem Passagier in der Businessclass servierte Mahlzeit im Flugzeug verärgerte ihn demnach. Er randalierte offenbar. Mit seinem Verhalten zwang er den Piloten zur Zwischenlandung – und machte sich damit wohl bei allen anderen Reisenden an Bord nicht unbedingt beliebt. Ein Einzelfall ist ein Zwischenfall wie dieser allerdings nicht. Auch prügelnde Passagiere zwangen einen Urlaubsflieger kürzlich zur Landung mitten im Atlantik.

Am Gate in Chicago hätten Sicherheitskräfte bereits auf den Flug UAL20 gewartet, so United Airlines gegenüber The Guardian. Der Passagier sei aus dem Flugzeug eskortiert worden. Die Kosten, die nun auf ihn zukommen dürften, liegen im fünfstelligen Bereich, so die Tageszeitung. Ihm könnte eine Strafe von bis zu 37.000 US-Dollar drohen. Welche Mahlzeit ihn so sehr verärgerte, blieb zunächst unbekannt. (mbr)