Flugzeugabsturz in Österreich: Zwei Personen sterben – Opfer stammen aus Bayern

Die Trümmer eines Kleinflugzeugs liegen auf dem Parkplatz einer Rodelbahn. © Franz Neumayr/APA/dpa

Aus noch unbekannter Ursache ist ein Leichtflugzeug am Samstag in Österreich verunglückt. Zwei Personen sterben, die beiden Opfer stammen aus Bayern.

Bruck an der Glocknerstraße – Nach dem Absturz eines Leichtflugzeugs in Österreich am Samstag, 27. Mai 2023, werden weitere Details zu den beiden Opfern bekannt. Nach Angaben der Polizei stammen die beiden Todesopfer aus Niederbayern. Es handle sich um den 56-jährigen Piloten und eine 65 Jahre alte Begleiterin. Die Ursache des Unglücks bleibt währenddessen auch am Sonntag unklar.

Das Leichtflugzeug sei nach ersten Erkenntnissen am Samstagvormittag vom Flughafen Eggenfelden in Deutschland gestartet, am Flughafen Zell am See für eine Stunde zwischengelandet und dann auf dem Weg Richtung Slowenien gewesen. Aus unbekannter Ursache war es kurz nach dem Start auf den Parkplatz einer Rodelbahn in der Gemeinde Bruck an der Glocknerstraße gestürzt. Dabei fing das Flugzeug Feuer, und es kam laut Polizei zu mehreren kleinen Explosionen. Das Flugzeugwrack wurde sichergestellt.

Erst im Februar ereignete sich ebenfalls in Österreich ein tragisches Unglück, die Betroffenen kommen ebenfalls aus Bayern. Ein deutscher Reisebus ist in Österreich bei Schladming über eine Böschung gestürzt. Ein Urlauber wurde tödlich verletzt. Der Busfahrer (51) ist im Krankenhaus verstorben. Der Bus stammt aus Passau in Bayern.