Schwere Überschwemmungen in Griechenland: Frisch verheiratetes Paar aus Österreich ertrinkt in den Fluten

Von: Jennifer Lanzinger

Schwere Überschwemmungen forderten in Griechenland 15 Menschenleben. Auch ein Paar aus Österreich ertrank in den Fluten.

Larisa/Wien - Die schweren Unwetter über Mittelgriechenland forderten 15 Menschenleben. Wie nun bekannt wird, starb auch ein Paar aus Österreich. Vom 4. bis zum 8. September hatte sich das schwere Sturmtief über Mittelgriechenland festgesetzt. Starkregen überschwemmte vielerorts Dörfer und Städte. Die Niederschlagsmengen erreichten zwischenzeitlich nie gekannte Höhen von teils mehr als 700 Liter pro Quadratmeter in weniger als 24 Stunden. Sturmtief „Daniel“ zog daraufhin weiter - und verursachte die katastrophalen Überschwemmungen in Libyen mit Tausenden Toten.

Überschwemmungen in Griechenland: Paar aus Österreich unter den Toten

Wie das Außenministerium in Wien am Samstagabend, 16. September 2023, mitteilte, sind bei den schweren Überschwemmungen auch zwei vermisste Österreicher ums Leben gekommen. DNA-Analysen haben demnach gezeigt, dass es sich bei zwei gefundenen Leichen um die beiden Vermissten handelt. Es sprach den Angehörigen das Beileid aus und machte zum Schutz ihrer Privatsphäre keine näheren Angaben. Wie griechische und auch österreichische Medien allerdings berichten, soll es sich bei den beiden Toten aus Österreich um ein frisch verheiratetes Paar aus Graz handeln. Die beiden sollen rund 250 Kilometer südlich von Thessaloniki in einem überschwemmten Bungalow ums Leben gekommen sein.

Auch Tage nach den schweren Unwttern bleibt die Gefahr in Mittelgriechenland hoch, mittlerweile durch Seuchengefahr wegen der herumliegenden Tierkadaver. Es gebe jedoch bislang keine Hinweise auf eine sich ausbreitende Krankheit, teilte das Gesundheitsministerium auf einer Pressekonferenz des Krisenstabes am Freitag mit. „Wenn Sie Magen-Darm-Erkrankungen oder Fieber haben, gehen Sie sofort zum Arzt“, rief die stellvertretende Gesundheitsministerin Irini Agapidaki bei der täglichen Informationsrunde des Krisenstabes in der Regionalhauptstadt Larisa die Einwohner der Region aber auf.

Überschwemmungen in Griechenland: Wichtigste Verkehrsader wieder geöffnet

Erstmals seit zehn Tagen wurde mittlerweile die wichtigste Verkehrsader Griechenlands - die Autobahn zwischen Athen und Thessaloniki - für Pkw und weitere Fahrzeugen bis einem Maximalgewicht von 3,5 Tonnen wieder geöffnet, teilte die Feuerwehr mit. Die entsprechende Bahnstrecke werde nach Angaben des Verkehrsministeriums für längere Zeit wegen schwerer Schäden gesperrt bleiben.

Überflutete Straßen im griechischen Palamas. In den meisten betroffenen Regionen ist die Stromversorgung wieder hergestellt worden. Probleme gibt es jedoch mit der Wasserversorgung. © Vaggelis Kousioras/AP/dpa

In den meisten betroffenen Regionen ist die Stromversorgung wieder hergestellt worden. Probleme gibt es jedoch mit der Wasserversorgung. In der Hafenstadt Volos mit rund 150.000 Einwohnern muss das Wasser erst abgekocht werden, ehe es für den Haushalt genutzt werden darf, teilten die Behörden mit. Trinken dürfen die Bewohner weiterhin nur Mineralwasser.

