Formel-1-Rennwagen auf der Autobahn? Tschechische Polizei jagt Fahrer von rotem Flitzer in Ferrari-Optik

Von: Kai Hartwig

Normalerweise sind die Rennstrecken dieser Welt für Formel-1-Boliden bestimmt. Doch nun tauchte auf einer Autobahn ein Wagen auf, der diesen ähnlich sah.

München/Prag – Wenn die Rennfahrer der Formel 1 über die Strecken jagen, beneiden viele Zuschauer die waghalsigen Piloten um ihre Boliden. Die Autos in der Königsklasse des Motorsports fahren um ein vielfaches schneller, als handelsübliche PKWs. Doch in Tschechien raste nun ein Rennwagen, der optisch an einen Formel-1-Boliden erinnerte, über eine ganz normale Autobahn – mitten im normalen Straßenverkehr.

Formel-1-Rennwagen auf der Autobahn? Fahrer rast mit rotem Flitzer in Ferrari-Optik über tschechische Straße

Im Netz tauchten mehrere Videos des Vorfalls auf. Darauf sieht man einen roten Flitzer, der auf der Überholspur die Muskeln spielen lässt. Unter lautem, Formel-1-typischen Motorgehäule rast ein Pilot mit Helm ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge bei Pribram über die Autobahn D4. Diese verbindet Tschechiens Hauptstadt Prag mit Südböhmen.

Einige Twitter-User waren sich nach Ansicht des in dem sozialen Netzwerk verbreiteten Videos, das bis Freitag (19. August) 4,1 Millionen Views bekam, relativ schnell einig. Bei dem Rennwagen muss es sich um einen Ferrari handeln, der 2007 in der Formel 1 zum Einsatz kam. Damals hatte der ein Jahr zuvor zurückgetretene Rekordweltmeister Michael Schumacher dem Traditionsrennstall dabei geholfen, den WM-Boliden der Scuderia titeltauglich zu machen. Mit Erfolg: Der Finne Kimi Räikkönen krönte sich im Ferrari zum Formel-1-Weltmeister.

Rennauto auf Autobahn in Tschechien: Wagen offenbar nicht aus der Formel 1 – sondern der GP2-Serie

Doch bei dem Rennauto, das in Tschechien über die Autobahn raste, handelt es sich laut übereinstimmender Medienberichte wohl doch nicht um einen Formel-1-Wagen des Ferrari-Rennstalls. Es sei vielmehr ein Bolide der italienischen Rennwagen-Schmiede Dallara aus der GP2-Rennserie. Das war der Vorgänger der Formel 2, die heute als Unterbau der Formel 1 gilt. 2020 gewann Mick Schumacher die Formel-2-Meisterschaft und legte so den Grundstein für den Sprung in die Formel 1.

Einem Bericht des Kölner Stadt-Anzeigers nach könnte es sich unterdessen bei dem Wagen von der tschechischen Autobahn um ein GP2-Modell handeln, das in der Saison 2009 gefahren wurde. Trifft dies zu, hätte das Gefährt einen V8-Motor und etwa 620 PS unter der Haube. Da kann kaum ein Wagen, der im Gegensatz zu dem GP2-Flitzer eine Straßenzulassung besitzt, mithalten.

Wegen der wohl illegalen Fahrt hat die tschechische Polizei derweil Ermittlungen aufgenommen, wie eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums in Prag mitteilte. Es stünden zahlreiche Videos des Vorfalls zur Verfügung. Zudem seien die Videoersteller wie auch mögliche weitere Zeugen dazu aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

Ein vermeintlicher Formel-1-Wagen fuhr in Tschechien auf der Autobahn. © Screenshot / twitter.com/F1_Images

Tschechien: Nicht der erste Fall eines Rennwagens auf der Autobahn

Es ist übrigens nicht der erste Fall eines Rennwagens, der ohne Straßenzulassung über eine tschechische Autobahn jagt. Im September 2019 kam es zu einem ähnlichen Vorfall - ebenfalls in der besagten Region. Weil der Fahrer des Rennwagens, der dem jetzt gefilmten verblüffend ähnlich sieht, damals einen Helm trug, konnte er letztlich nicht identifiziert werden. Deshalb wurde das Verfahren schließlich eingestellt.

Auch dieses Mal dürfte eine Identifikation des Rasers schwierig werden, da auch er während der Fahrt einen Helm trug. Sollte der Verkehrssünder doch geschnappt werden, könnte ihn teuer werden: Andernfalls hätte dem Übeltäter ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot von bis zu einem Jahr. (kh)