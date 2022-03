Hochzeit mit Hindernissen

Von: Anna Lorenz

Teilen

Hochzeit - Der glücklichste Tag im Leben, verewigt auf einem Foto. Wenn die Familie nicht dazwischen funkt.

Im Leben gibt es diese Momente, in denen man sich fragt: Liege ich falsch oder sind die anderen alle verrückt geworden? Die Reddit-Seite „Am I The A**hole?“ bietet in solchen Situationen die Möglichkeit, die Entscheidung der Community zu überlassen, ob man recht hat oder einfach nur überreagiert. Diese Möglichkeit nutzte nun auch eine 32-jährige Braut, die sich im Rahmen der Hochzeitsvorbereitungen fragte, wer denn nun den wortwörtlichen Knick in der Optik hat.

Hochzeit: Muss die Feier makellos sein?

„Ich lachte, weil ich dachte, er macht einen Witz, aber er meinte es ernst“, erklärt sich die Userin auf der Website. Als sie nämlich mit ihrem Verlobten die geplante Hochzeit besprach, meinte dieser, ob es denn keine gute Idee wäre, das Gesicht der Braut mit Photoshop zu optimieren. „Die Fotos wird es jahrelang geben und ich will, dass sie makellos sind“, so der Bräutigam. Die Frau, deren Gesicht seit ihren Zwanzigern von einer Narbe geziert wird, war sprachlos. Ihr Partner beteuerte zwar, dass er sie liebe, so wie sie sei, aber es ginge schließlich um die besten Hochzeitsfotos. Dass der 34-Jährige nicht von selbst auf diese Idee gekommen war, wurde schnell offensichtlich. Doch der eigentliche Urheber überrascht.

Die Heirat könnte der schönste Tag im Leben sein - wären da nicht die lieben Verwandten. (Symbolbild) © imago stock&people

Fotos von der Hochzeit: So reagiert die Familie

Dahinter steckte niemand geringeres als die künftige Schwiegermutter. Logisch, dass die Situation alsbald in einen Streit mündete. „Dafür gibt es Photoshop; viele Leute sind unzufrieden mit ihrem Aussehen“, war das Totschlagargument, dass vor allem die weiblichen Mitglieder der zukünftigen Familie vorbrachten. Auf die Erwiderung der Braut, sie wäre dann wohl anders, da sie mit sich durchaus zufrieden und daher nicht gewillt sei, sich für irgendeine Veranstaltung zu verändern, entgegnete die Schwägerschaft in spe, sie solle mal über ihre Traumata hinwegkommen.

Familie: Heiraten kostet Geld, die Verwandtschaft gibt es gratis

Während der geneigte Leser vermutlich den Kopf schütteln und die Hochzeit noch einmal gründlich überdenken würde, beschäftigt die Braut nun ganz anderes: „Ich bin mir nicht sicher, ob ich überreagiere und mich grundlos angegriffen fühle“. Unterstützung bei Bräutigam Aaron gibt es jedenfalls nicht. „Er ist sehr verärgert über meine Antwort und [...] findet, ich wäre lächerlich, [...] mich gegen ihn und seine Familie zu stellen, die alle nur mein Bestes wollen“.

Lesen Sie auch Bei 160 km/h: Ferrari-Unfall von Dschungelcamp-Star Filip Pavlović und „Love Island“-Star Großes Entsetzen bei Filip Pavlović: Gemeinsam mit Mischa Mayer raste der Dschungelcamp-Star mit einem roten Ferrari über die A1. Doch die Spritztour endete anders als gedacht - mitten auf der Autobahn löste sich bei 160 km/h plötzlich das Verdeck des Luxus-Schlittens. Bei 160 km/h: Ferrari-Unfall von Dschungelcamp-Star Filip Pavlović und „Love Island“-Star

Inwieweit sich die Situation weiterentwickelt, steht noch in den Sternen; die User von Reddit hielten aber klar zur Braut. „Wieso respektieren sie kein Nein? Wieso ist jeder neben dem Paar involviert? Wofür sollen diese Bilder denn benutzt werden, wenn nicht als Foto von ihr, wie sie ist?“, fragt ein Nutzer zurecht.

Wenn dir jemand zeigt, wer er ist, dann glaube ihm das erste Mal.

„Ich würde es ja verstehen, wenn es etwas Vorübergehendes wäre [...], aber Dich zu ändern für Fotos ist verstörend“, urteilt ein anderer. Auch Nutzer, die ebenfalls Narben haben, sprechen der 32-Jährigen Mut zu. „Meine Schwiegereltern hatten denselben Vorschlag [...] und mein Mann hat sie abblitzen lassen, indem er ihnen klar gemacht hat, dass wir Fotos von uns wollen, keine perfekten, unrealistischen [...].“

(askl)