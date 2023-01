„Diese Katze ist ein Magier“: Foto von schwebender Katze sorgt für Verwunderung

Von: Stefanie Fischhaber

Teilen

Eine schwebende Katze sorgt auf Twitter für Verwunderung. © Screenshot/@TranslatedCats

Das Bild einer schwebenden Katze begeisterte auf Twitter. Erst auf den zweiten Blick lässt sich erkennen, was es mit der magischen Katze auf sich hat.

München - Bilder von optischen Täuschungen gibt es im Internet wie Sand am Meer. Ob es um die Farbe eines Kleides geht oder um vermeintlich ölige Beine, diese Fotos begeistern in den sozialen Medien. Ein Twitter-Nutzer begeisterte mit einer süßen Katzen-Täuschung nun gleich doppelt: Er teilte ein Bild, auf dem es so aussah, als würde eine Katze in der Luft schweben.

Schwebende Katze? Optische Täuschung begeistert auf Twitter

Auf Twitter teilte ein Nutzer ein Foto, auf dem eine Katze auf einem Eimer sitzt. Doch auf den ersten flüchtigen Blick wirkt es so, als würde der Eimer in der Luft schweben. „Amen. Die Katze kann schweben“, schrieb der User dazu. Die Hauskatze scheint von ihrer Fähigkeit allerdings unbeeindruckt zu sein, denn sie sitzt ganz entspannt auf dem Eimer. Doch wie ist das möglich?

Auf den zweiten Blick lässt sich jedoch schnell erkennen, dass die Katze leider doch keine magischen Fähigkeiten besitzt. Ein schwarzer Fleck auf dem Fließenboden lässt es so aussehen, als wäre er ein Schatten unter dem Eimer der Katze. Stattdessen handelt es sich jedoch um einen verdreckten Fleck auf dem Boden, der schlichtweg unter dem Eimer platziert ist.

Katzen-Foto begeistert Twitter-Nutzer: „Überrascht mich nicht“

„Dieser Schatten war dort, wo sich der Eimer ursprünglich befand. Der Eimer wurde einfach zur Seite geschoben und gibt den schmutzigen Boden darunter frei, der wie ein Schatten aussieht“, erklärt ein Nutzer die Illusion. Doch bei den Katzen-Fans kommt das Bild trotzdem gut an. „Das überrascht mich nicht. Ein Tier mit neun Leben ist eindeutig mystisch“, schreibt ein Nutzer. Andere hingegen sind sich sicher: „Diese Katze ist ein Magier“.

Eine optische Täuschung, die viral ging, hatte es wirklich in sich: Ein Reddit-Nutzer teilte ein Bild, auf dem es so aussieht, als wäre ein Mädchen im Boden versunken. (sf)