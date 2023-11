Schilder an Rewe-Theke sorgen für Widerspruch: „Ja, aber nein, aber ja, aber nein“

Von: Julia Volkenand

Die Beschilderung an einer Rewe-Theke sorgte bei einem Kunden für so viel Verwirrung, dass er sich Hilfe suchend an X wandte.

München – Eigentlich haben Schilder eine eindeutige Funktion: auf etwas hinweisen, erklären, Klarheit schaffen oder zu etwas auffordern. Doch nicht immer erfüllen sie auch ihren Zweck, wie ein X-Post unlängst bewies.

Über einem Foto schrieb der Nutzer: „Für mehr Rewe-Irrsinn folgt mir hier.“ Doch was ist auf dem Bild zu sehen, dass es den Titel „Irrsinn“ verdient hat? Auf den ersten Blick nur eine ganz unverfängliche Salatbar, wie es sie in fast jedem Rewe-Markt geben dürfte. Tomaten, Mais, grüne Bohnen und Nudelsalat sind appetitlich aneinandergereiht und mit Salatzangen versehen, damit sich Kunden für die Mittagspause bedienen können.

Rewe-Schilder verwirren Kunden: X-Nutzer rätselt über Bedeutung

Über der Theke ist außerdem eine halb geöffnete Glas-Klappe abgebildet. Und hier ist auch das eigentliche Problem zu finden. Denn: Auf der linken Seite der Klappe, direkt unter dem Griff, ist ein großer roter Aufkleber mit der Aufschrift „Bitte schließen!“ angebracht. Direkt daneben prangt ein gelber Aufkleber dem Betrachter entgegen. Auf ihm der widersprüchliche Hinweis: „Bitte nicht schließen!!!!!!!!!“ Ja was denn nun? Gilt der Sticker mit den vielen Ausrufezeichen, weil er „lauter ist“ oder vielleicht der rote, weil er ja immerhin rot ist.

Rewe-Schilder: X-Nutzer amüsiert von Foto

Ein Kommentator findet für die Verwirrung, die der Postende verspürt haben dürfte, die richtigen Worte: „Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein...“, zitiert er einen berühmten Clip der britischen Comedy-Sendung „Little Britain“. Ein anderer braucht gar nicht viele Worte, um seine Meinung kundzutun und postet das „Facepalm-Emoji“.

