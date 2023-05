„Ist das echt?“: Begeisterung über Phallus-Eisberg – Wohnort des Fotografen könnte passender kaum sein

Von: Kilian Bäuml

Der Eisberg soll fast zehn Meter groß sein, ein Nutzer witzelt „normalerweise werden sie doch kleiner, wenn es kalt ist.“ © Kenneth J. Pretty

Im Internet sorgt ein Foto eines Eisbergs für den ein oder anderen Lacher. Der Fotograf stellte seinen Schnappschuss online und geht damit viral.

München – Die Natur bringt immer wieder Wunder zustande – manchmal sorgt sie aber auch für einen Lacher. Der Fotograf Kenneth Pretty aus der neufundländischen Provinz, mit dem – für den Schnappschuss zufälligerweise passenden – Namen Dildo, flog mit einer Drohne an der kanadischen Küste entlang und entdeckte einen riesigen Phallus-Eisberg.

Wie die britische Zeitung The Guardian berichtete, soll Perry selbst die Ähnlichkeit zum männlichen Phallus vom Festland aus nicht aufgefallen sein. Die soll er erst bemerkt haben, als er mit einer Drohne über den fast zehn Meter großen Eisberg flog. Seinen witzigen Schnappschuss postet der Fotograf auf Facebook und erhält dort zahlreiche Kommentare und Wortspiele. Die Nutzer der Social-Media-Plattform witzelten daraufhin beispielsweise, dass der Eisberg bald an der neufundländischen Bucht Dicks Cove vorbeitreiben würde und, dass er sich gut in einem steifen Drink machen würde.

Fotograf postet Phallus-Eisberg auf Facebook und amüsiert die Community

Unter dem Bild reiht sich Kommentar an Kommentar. Die meisten beziehen sich auf die phallusähnliche Erscheinung des Eisbergs. Ein User schreibt zum Beispiel: „Kommen da Baby-Eisberge her?“. Ein anderer schreibt „Es muss hart sein, auf einem Schiff zu arbeiten“.

Viele andere User lassen sich ebenfalls auf den Spaß ein, so kommentiert ein User: „Normalerweise werden sie doch kleiner, wenn es kalt wird“. Ein anderer schreibt „Na, wenn das mal nicht nur die Spitze des Eisbergs ist“. Pretty selbst sagt, dass vor allem der Name „Dickie-Berg“ bei ihm hängen geblieben ist.

Phallus-Eisberg erstaunt Facebook-User – „Ist das echt?

Manche User können die Ähnlichkeit kaum glauben und fragen „Witzig. Ist das echt?“. Laut Pretty vermuten einige Nutzer, dass das Bild eine Fälschung ist. „Die Leute glauben nicht, dass es echt ist. Sie denken, es sei mit Photoshop bearbeitet und so weiter“, sagte er The Guardian. „Ich kann Ihnen sagen – es ist echt.“

Laut Pretty soll auch dem Namen seines Heimatortes dazu beigetragen haben, dass der Eisberg es in die Zeitungen schaffte. Zuerst hatte die Zeitung Toronto Star getitelt: „Dildo-Mann fängt phallischen Eisberg in der Conception Bay“. Einen Tag später stürzte die Spitze des Eisbergs jedoch ein. Dank des Fotografen wird mal sich wohl trotzdem an den Eisberg erinnern.

Phallus-Eisberg amüsiert das Internet: Im Frühjahr gibt es viele Eisberge in Neufundland

Die Eisberge in Neufundland sind ein beliebtes Ziel für Touristen. Wie The Guardian berichtet, brechen in den Frühlingsmonaten häufig Eisbrocken vom grönländischen Schelfeis ab und treiben dann im Meer herum. Das passiert sogar so oft, dass die Regierung von Neufundland die Website icebergfinder.com betreibt, auf der vorbeitreibende Eisberge identifiziert werden. Da ihr Wasser als besonders rein gilt, werden sie sogar geerntet und ihr Schmelzwasser verkauft.

Mit knapp zehn Metern ist der Phallus-Eisberg noch eher klein. Vor zwei Jahren brach in der Antarktis ein gigantischer Eisberg ab, der halb so groß wie das Saarland war. (kiba)