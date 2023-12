Minus 29 Grad: Rekord-Temperaturen bringen Chinesen auf irre Idee – Spektakuläre Mofa-Fotos verwundern

Von: Robin Dittrich

Ein Erdbeben in China forderte am 19. Dezember mindestens 127 Tote. Jetzt droht weiteres Chaos durch extreme Kälte in einigen Regionen.

Peking – China wurde wie viele Länder der Welt im Sommer von Hitzewellen heimgesucht. Im Winter droht jetzt gleich das nächste Wetterextrem: Rekordtemperaturen von über minus 29 Grad werden erwartet. Mofa-Fahrer helfen sich mit einer besonderen Vorrichtung.

Kältewelle trifft China: Rekordtemperaturen werden gemessen

China kommt aktuell nicht zur Ruhe. Ein schweres Erdbeben erschütterte den Nordwesten des Landes. Mindestens 127 Menschen sind bei dem Beben ums Leben gekommen. Die Nachrichtenagentur Xinhua berichtete von einer gemessenen Stärke 6,2. Problematisch ist neben den vielen Opfern sowie Schäden an über 6000 Häusern auch die Temperatur in China. In Jishishan wurden am Dienstag minus 10 Grad Celsius gemessen.

Noch kälter ist es in anderen Regionen Chinas. Der staatliche Wetterdienst registrierte am Donnerstagmorgen an mehr als 20 Messstationen historische Minustemperaturen. Die niedrigsten Temperaturen wurden in Hohhot gemessen, der Hauptstadt der Inneren Mongolei. Seit 70 Jahren war es dort nicht mehr so kalt wie jetzt: Zeitweise wurden minus 29,1 Grad Celsius gemessen. Für viele Gebiete in China wurden bereits Kältewarnungen ausgerufen. 2022 kam es in den USA sogar zu Minusgraden von 40 Grad.

Einige der von extremer Kälte betroffenen Gebiete Chinas scheinen sich auf die Temperaturen vorbereitet haben. In den sozialen Medien verbreiten sich Bilder von Menschen, die mit besonderen Schutzvorrichtungen auf ihren Mofas zu sehen sind. Diese sollen den kalten Wind auf der Straße abhalten und die Fahrer warmhalten – sie erinnern an eine Art Decke. Da eine Vielzahl an Mofa-Fahrern mit der ungewöhnlichen Konstruktion zu sehen sind, scheint diese überaus wirksam zu sein.

Mofa-Fahrer trotzen den Minusgraden in China. © IMAGO/CFOTO

In einigen Gebieten Chinas wurden bis zu minus 29,1 Grad Celsius gemessen, diese Mofa-Fahrer scheinen darauf vorbereitet zu sein. © NurPhoto/Imago

Mofa-Fahrer helfen sich mit ungewöhnlichem Mittel gegen die Kälte

Die Kältewarnungen gelten auch für die vom Erdbeben betroffenen Gebiete im Nordwesten Chinas. Viele der Opfer mussten mehrere Stunden in ihren Häusern oder bereitgestellten Zelten bei der bitteren Kälte ausharren. Auch die Hilfskräfte hadern mit der Kälte, für sie seien die Zelte keine langfristige Lösung, sagte ein Helfer. Aufgrund der extremen Kälte kann zudem noch nicht mit dem Wiederaufbau der Gemeinden begonnen werden – diese sollen im kommenden Frühjahr starten. (rd mit afp)