Dumbledore-Schauspieler Sir Michael Gambon ist tot

Von: Moritz Bletzinger, Bjarne Kommnick

Sir Michael Gambon alias Dumbledore aus Harry Potter ist im Alter von 82 Jahren gestorben. © James Warren/Photoshot via www.i

Als Albus Dumbledore wurde er weltbekannt: Jetzt ist Sir Michael Gambon nach Krankheit im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der Schauspieler Sir Michael Gambon – alias Albus Dumbledore aus den erfolgreichen Harry Potter-Filmen – ist im Alter von 82 gestorben, wie die Publizistin Clair Dobbs im Namen seiner Frau Lady Gambon und seines Sohnes Fergus erklären ließ. Dem britischen Guardian erklärte Dobbs: „Wir sind am Boden zerstört, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt zu geben“.

Sir Michael Gambon alias Dumbledore ist „nach einer Lungenentzündung“ gestorben

„Geliebter Ehemann und Vater, Michael starb friedlich im Krankenhaus mit seiner Frau Anne und seinem Sohn Fergus an seinem Bett nach einer Lungenentzündung. Michael war 82“, heißt es in der Erklärung weiter. Und: „Wir bitten Sie, in dieser schmerzhaften Zeit unsere Privatsphäre zu respektieren, und danken Ihnen für Ihre Unterstützungs- und Liebesbotschaften.“

Vielen dürfte sein bürgerlicher Name kaum bekannt gewesen sein und trotzdem kennen ihn womöglich die meisten. Als Albus Dumbledore prägte Michael Gambon mit seiner Schulleiter-Rolle in Harry Potter einer der größten Filmreihen jemals. Dort galt sein Charakter als das erfahrene und weise Oberhaupt der Zauberschule Hogwarts. Zum Zeitpunkt der ersten Dreharbeiten des ersten Teils von Harry Potter war er 59 Jahre alt.

Das Gesicht von Gambon ist fester Bestandteil des Harry Potter-Universums geworden. Auf nahezu allen Merchandise-Artikeln, Computerspielen, Darstellungen und Animationen ist die Erscheinung des verstorbenen Schauspielers weiterhin zu sehen und in die Köpfe von womöglich hunderte Millionen von Fans eingebrannt sein. Doch auch in großen Filmen wie „Sleepy Hollow“, „The Insider“ und „Gosford Park“ war Gambon als Schauspieler aktiv. Auch als Erzähler ist er in mehreren Filmen und Serien aufgetreten.