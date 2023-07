Nordsee-Frachter brennt: Kapitän schildert dramatische Szenen – Crew springt aus 30 Metern in die Tiefe

Von: Karolin Schäfer

In der Nordsee spielt sich eine Tragödie ab. Auf einem Frachter bricht ein Großbrand aus. Ein Kapitän äußert sich nun zu der dramatischen Rettung der Crew.

Ameland – Vor der niederländischen Küste brennt noch immer das Frachtschiff „Fremantle Highway“. Einsatzkräfte versuchen zu verhindern, dass der Frachter in der Nordsee vor der Wattenmeerinsel Ameland versinkt und damit eine Umweltkatastrophe auslöst. Ein Mann schilderte nun die dramatischen Szenen auf dem 200 Meter langen Schiff.

Frachter Fremantle Highway Flagge Panama Schiffstyp Autotransporter Reederei Shoei Kisen (Japan)

Nordsee-Frachter in Flammen: Kapitän schildert dramatische Rettungsaktion

Mehrere Rettungsboote sowie Hubschrauber trafen in der Nacht vor der niederländischen Insel ein, um die 23 Menschen an Bord des Frachters zu retten. An der Rettungsaktion war auch der Kapitän Willard Molenaar beteiligt. „Um 0.30 Uhr holte mich der Alarm der Küstenwache aus dem Bett“, schilderte der 33-Jährige der Rheinischen Post (RP). Bereits zehn Minuten später sei er mit fünf Kollegen vor Ort gewesen.

Als Molenaar und sein Team den Unglücksort erreichten, fand er ein in Rauch umhülltes Schiff vor. „Die ganze Crew war auf dem Deck“, erklärte der Kapitän. Verzweifelt hätten sich sieben Crewmitglieder aus 30 Metern in die Tiefen der Nordsee gestürzt. Drei von ihnen konnten Molenaar und seine Kollegen aus dem Wasser ziehen. Vier weitere wurden von zwei anderen Booten gerettet.

Nordsee-Frachter brennt: Crewmitglied überlebt 30-Meter-Sprung nicht

Ein Mann habe den Sprung jedoch nicht überlebt, erklärte der Kapitän der RP. Die anderen Mitglieder an Bord seien von Hubschraubern gerettet worden. Molenaar steuerte mit weiteren Rettungsbooten schließlich Lauwersoog auf dem Festland an, wo die Verletzten nach der stundenlangen Rettungsaktion in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die 22 Überlebenden wurden nach niederländischen Angaben leicht verletzt und befinden sich in Sicherheit.

Eine Luftaufnahme zeigt den deutschen Notschlepper „Nordic“, der das Feuer auf einem brennenden Frachter in der Nordsee bekämpft. © Herman IJsseling/dpa

Die Löscharbeiten gestalten sich nach wie vor schwierig. Die Küstenwache in den Niederlanden fürchtet, dass das Feuer noch Tage anhalten könnte. Derzeit wird das Schiff von beiden Seiten mithilfe von Löschbooten gekühlt. Das Feuer kann vorerst noch nicht direkt gelöscht werden. Die genaue Ursache des Brandes steht noch nicht fest. Nach ersten Informationen der Küstenwache könnte aber womöglich die Batterie eines Elektroautos dafür verantwortlich sein.

Der Frachter mit mehr als 3000 Autos an Bord war unter der Flagge von Panama in Bremerhaven ausgelaufen und sollte weiter nach Ägypten. Das Feuer brach in der Nacht zu Mittwoch (26. Juli) aus. (kas/dpa)