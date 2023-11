Pferd randaliert im Flugzeug: Flieger muss kurz nach dem Start umkehren

Von: Karolin Schäfer

Schock-Moment im Flugzeug: Kurz nach dem Start muss ein Flieger mit Pferden im Frachtraum umkehren. Ein Tier hatte sich aus seiner Box befreit.

New York – Nicht nur elektronische Waren, Autos und Maschinen werden per Luftfracht transportiert, auch Pferde finden im Frachtraum Platz. Doch nicht immer läuft alles reibungslos im Flugzeug. Ein Flieger der isländischen Fluggesellschaft Air Atlanta musste jetzt umkehren, nachdem ein Pferd im Flieger randaliert hatte.

Pferd büxt im Flugzeug aus: Crew kann Tier nicht beruhigen

Die Boeing 747-400 ist am Donnerstagnachmittag (9. November) vom John F. Kennedy Airport in New York (USA) gestartet. Ziel war der Flughafen Lüttich in Belgien. Etwa 20 Minuten nach dem Start habe sich allerdings ein Pferd aus seiner Box gelöst, berichtet die Daily Mail.

„Dem Pferd ist es gelungen, aus seiner Box zu entkommen“, zitierte das Branchenportal Aerotelegraph einen der Piloten. Die Besatzung der Maschine habe das Pferd nicht mehr sichern und beruhigen können. In fast 10.000 Meter Höhe hätten die Piloten dann die Flugsicherung kontaktiert. Das Ergebnis: Der Flieger muss umkehren. Aerotelegraph zufolge könne ein aufgescheuchtes Tier nicht nur Teile an Bord des Flugzeuges beschädigen, sondern aufgrund seines Gewichts auch zu einer gefährlichen Verlagerung führen.

Flugzeug muss kurz nach dem Start umkehren: Pferd befreit sich aus Box

Schon kurze Zeit später landete der Flieger problemlos in New York. Nach der Landung sei ein Tierarzt hinzugezogen worden, um den Vierbeiner zu beruhigen.

Wieso sich das Tier aus seiner Box lösen konnte, ist bislang nicht bekannt. Die Maschine habe sich jedoch noch am selben Abend wieder auf den Weg nach Belgien gemacht. Diesmal ohne weitere Zwischenfälle. Ein Blick auf den Onlinedienst Flightradar24 verriet, dass die Boeing gegen 7 Uhr am Freitagmorgen (Ortszeit) in Belgien gelandet war.

Auch in Deutschland ist Transport von Pferden per Flugzeug möglich

Großtiere per Flugzeug zu transportieren, ist aufwendig und kostspielig. Nicht von jedem Flughafen können Pferde in die Welt geflogen werden. Wie das Bayerische Landwirtschaftliche Wochenblatt berichtete, müssen am Flughafen besondere Voraussetzungen gegeben sein, etwa Ställe und Abladeflächen. Zudem muss jedes Pferd einen Pass und ein ärztliches Gutachten vorweisen. In Deutschland bietet ausschließlich die Lufthansa den Transport von Pferden an.

Zuletzt widersetzte sich ein Promi den Anweisungen im Flugzeug und sorgte damit für Aufsehen. Dagegen waren Passagiere ohne Wasser, Essen und frische Luft sieben Stunden in einem stehenden Flugzeug gefangen. (kas)