Steht der „schlechteste Rewe Deutschlands“ in Frankfurt?

Von: Nadja Pohr

Ein Rewe in Frankfurt-Oberrad sammelt im Netz reihenweise schlechte Bewertungen. Für einige Kunden ist es die schlechteste Filiale, die sie jemals betreten haben.

Frankfurt - Rewe ist der zweitgrößte Lebensmittelhändler hierzulande und deshalb überall in Deutschland vertreten. Damit die Kette weiterhin an der Spitze bleibt, wird alles dafür getan, dass sich Verbraucher für eine Rewe-Filiale entscheiden. So wird beispielsweise die Werbetrommel auch auf den Social-Media-Plattformen kräftig gerührt. Das kann jedoch auch schnell nach hinten losgehen: Der TikTok-Clip eines Rewe Markts in Hessen sorgte eher für Fremdscham.

Um Kundschaft zu gewinnen, ist es natürlich auch wichtig, im Netz positive Bewertungen zu sammeln. Viele informieren sich mittlerweile vorab beispielsweise über Google, wie die Rezensionen von Besuchern ausfallen. In Frankfurt fällt dabei ein Rewe besonders auf – jedoch nicht im positiven Sinne.

„Schlechtester Rewe Deutschlands“: Harte Rezensionen für Filiale in Frankfurt

Die Bewertungen der Rewe-Filiale im Frankfurter Stadtteil Oberrad sind nicht gerade überzeugend. Viele User im Netz schreiben, er sei „mit Abstand der schlechteste Rewe“ der Mainmetropole. „In meinen Augen der schlechteste Rewe Deutschlands, mit der unfähigsten Storeleitung sowie den unmotiviertesten Mitarbeiter“, wettert ein Google-Nutzer in seiner Rezension sogar. Weitere bezeichnen es einfach als „Katastrophe“ oder „grauenvoll“ dort einkaufen zu gehen.

Die Filiale in Frankfurt-Oberrad wird im Netz als der „mit Abstand schlimmste Rewe“ bezeichnet. (Symbolfoto) © IMAGO/mix1press

Aber was macht den Rewe Markt in Frankfurt zum „schlimmsten überhaupt“? Kritik gibt es von den Kunden vor allem für die langen Wartezeiten beim Bezahlen und für das Verhalten der Mitarbeiter. „Die Mitarbeiter an der Kasse sind bis auf wenige Ausnahmen katastrophal langsam und lustlos“, heißt es etwa. Zudem wird bemängelt, dass die gewünschte Ware in der Filiale häufig nicht erhältlich und die Regale wochenlang leer seien. Noch schlimmer: „Obst und Früchte dort sind viel zu oft verschimmelt oder verfault“, heißt es in einer Bewertung. „Dieser Rewe-Markt ist ein Horror-Shop“, lautet daher das Fazit eines Kunden.

So reagiert Rewe auf die Kritik für die Filiale in Frankfurt

Die durchschnittliche Bewertung für den Rewe Markt in Oberrad liegt bei 3,6 Sternen. Unter einigen Ein-Sterne-Rezensionen der Verbraucher melden sich Mitarbeiter des Rewe-Teams. Im Allgemeinen bedanken sie sich bei den Kunden für das Feedback und bitten sie lediglich darum, sich nochmals mit einem allgemeinen Kontaktformular an die Handelskette zu wenden.

Viele Besucher geben auf Google auch an, dass sie den Rewe nur nutzen, weil es der einzige Lebensmittelmarkt in der näheren Umgebung sei. Scheinbar hat die Kritik wohl Früchte getragen, denn die jüngsten Bewertungen im Netz fielen immerhin etwas besser aus. Vor einiger Zeit sorgte dafür ein anderer Rewe in Hohenheim (Main-Taunus-Kreis) mit einer „Servicegebühr“ für Aufregung. (Nadja Pohr)