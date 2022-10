Schulen werden nur bis 19 Grad geheizt: Bürgermeister kauft Schülern Fleecejacken

Von: Markus Hofstetter

Auch Frankreich steckt in einer Energiekrise. Der Bürgermeister einer Kleinstadt in der Normandie hat einen einfachen Weg gesucht, um sie zu etwas entschärfen.

Périers - Nicht nur Deutschland kämpft mit einer ausgewachsenen Energiekrise. Frankreich hat es mit dem gleichen Problem zu tun, auch weil viele marode Atomkraftwerke vom Netz genommen werden mussten. In diesen schweren Zeiten versuchen viele französische Kommunen, ihren Verbrauch zu senken, dies betrifft auch die Heizung.

Energiekrise in Frankreich: Fleecejacken tragen zum Wohlbefinden bei

Der Bürgermeister der französischen Kleinstadt Périers, gelegen in der Normandie, bekämpft die Energiekrise auf seine eigene Art und Weise. Er hat allen Schülern eine Fleecejacke gekauft, weil die Heizung in den Schulen heruntergedreht wird. „Die Schüler müssen sich wohlfühlen, um zu lernen“, sagte der Bürgermeister, Gabriel Daube, dem Sender France bleu. „Ich glaube der überschaubare Aufwand für die Fleecejacken trägt zum Wohlbefinden der Schüler und damit zum allgemeinen Wohlbefinden bei.“

Energiekrise in Frankreich: Gemeinde zahlt 6000 Euro für 350 Fleecejacken

6000 Euro koste es der Gemeinde, für die rund 350 Schüler je eine Fleecejacke zu kaufen. 19 Grad Temperatur in den Klassen halte er für akzeptabel, aber wenn es sehr kalt werde, sei der Fleece eine Hilfe. Natürlich stehe es jedem frei, die Fleecejacke so zu verwenden wie er möchte, betonte Daube. In Deutschland sind Schulen und Hochschulen übrigens von Energiesparverordnung ausgenommen.

Energiekrise in Frankreich: Politiker machen es der Bevölkerung vor

Französische Politiker machen es der Bevölkerung bereits vor, wie sie sich mit geeigneter Kleidung bei niedrigen Raumtemperaturen wärmen können. So zeigt sich Premierministerin Élisabeth Borne, die seit Wochen Energiesparappelle an Unternehmen und die Bevölkerung richtet, bei öffentlichen Terminen anstelle in schicker Kleidung wie sonst mit einer warmen Jacke.

Der Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire, der üblicherweise mit Anzug und Krawatte auftritt, postete von sich Bild mit Rollkragenpullover auf Twitter.