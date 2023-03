Ehemalige Lagerfeld-Villa am Mittelmeer zu vermieten: Nobler Luxus für stolzen Preis

Von: Richard Strobl

Die ehemalige Villa von Modedesigner Karl Lagerfeld in Monte Carlo. (Archivfoto) © IMAGO / Dieter Matthes

Die ehemalige Villa von Modeschöpfer Karl Lagerfeld in Monte Carlo steht nun jedem frei zur Miete. Wenig überraschend ist der Glamour-Urlaub aber alles andere als günstig.

Menton - Einmal Leben wie ein Mode-Gott in Frankreich. Diesen Traum können sich Touristen und Fans mit dem nötigen Kleingeld nun erfüllen: Die ehemalige stilvolle Mittelmeervilla von Mode-Zar Karl Lagerfeld steht zur Miete jedem offen. Zu einem stolzen Preis wartet edler Luxus.

Fast schon wenig überraschend steht die Villa, die den Namen La „Vigie“ trägt, unweit der Milliardärs-Stadt Monaco. Am magischen Cape Martin ragt Lagerfelds weißer Stil-Turm aus der Jahrhundertwende zwischen Grün hervor. Meerblick ist natürlich selbstverständlich.

Ehemalige Lagerfeld-Villa in Südfrankreich steht zur Miete jedem offen

Lagerfeld hatte das Anwesen 1988 gekauft, wie die italienische La Stampa berichtet. Anschließend renovierte er das Anwesen komplett. Die Atmosphäre brachte die Belle-Époque-Villa aus dem Jahr 1902 aber ohnehin schon mit: Stilvolle Wandvertäfelungen, Zierleisten und Säulen waren im Kaufpreis inbegriffen.

Das gesamte Anwesen hat knapp 600 Quadratmeter. Darin inbegriffen ist auch die 230 Quadratmeter große Terrasse, die die Villa umgibt und von der aus man den Blick über den bewaldeten und strahlend grünen Park und dahinter das blaue Mittelmeer der Cote d‘Azur schweifen lassen kann.

Lagerfeld-Villa am Mittelmeer: Edler-Luxus für stolzen Preis

Im Innenbereich warten sechs Schlafzimmer, vier Bäder, zwei Ankleidezimmer und ein Billardtisch, wie das AD-Magazin berichtet. Hinzu kommen nach dem Bericht der La Stampa noch eine sehr große Bibliothek und eine modern ausgestattete Küche. Insofern bietet das Haus auch potenziell größeren Gruppen genug Platz für einen entspannten Urlaub an der französischen Sonne. Den Berichten nach hat dieser Luxus aber auch einen stattlichen Preis.

In der Nebensaison soll eine Nacht in der Villa La „Vigie“ knapp 15.000 Euro kosten. Wer jedoch in der Hauptsaison in Lagerfelds Wohntraum urlauben will, muss wohl bis zu 45.000 Euro auf den Tisch legen - pro Nacht versteht sich.