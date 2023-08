„Erpressung“: Restaurants in Frankreich führen „schwarze Liste“ – Urlauber sind empört

Von: Nadja Austel

Das Glamour-Ziel Saint Tropez verscherzt es sich nun mit seinen gut betuchten Gästen dank „erzwungener Trinkgelder“. (Symbolbild) © xBarmalinix/IMAGO/Symbolbild

Im Frankreich-Urlaub das Leben genießen: Das Glamour-Ziel Saint-Tropez verscherzt es sich nun mit seinen gut betuchten Gästen dank „erzwungener Trinkgelder“.

Saint-Tropez – Eine Reise an die Côte d’Azur verbinden Urlauber in aller Regel mit mediterranem Flair, wunderschönen Städtchen am Meer und einer Leichtigkeit des Seins. Dazu gehört in Orten wie Saint-Tropez außerdem ein gewisser Lebensstil, Luxus und Glamour – eben ein Hauch aus der Welt der Reichen und Schönen. Denn hier verbringen Stars und Sternchen oftmals nicht nur ihren Urlaub, sondern auch den Alltag – so etwa Shania Geiss, Nesthäkchen der Familie Geiss.

Doch auch die Faszination für das Luxusleben der Stars in Frankreich kennt offenbar Grenzen. Denn in Saint Tropez wurden kürzlich unlautere illegale Praktiken aufgedeckt, die in einigen der schicken Bistros und Restaurants des oberen Preissegments betrieben werden. Das Lokalmagazin Var-Matin berichtet, wie die Urlauber vor Ort erpresst würden, extreme Summen zu zahlen.

Saint Tropez: „Erpressung“ kommt bei der Oberschicht in Frankreich nicht gut an

So beschrieb es die Bürgermeisterin von Saint-Tropez, Sylvie Sire, gegenüber dem Onlineportal aus Frankreich die Situation: Es handele sich um eine Form von „Erpressung“ der Gäste und „Gaunerei“, sagte sie gegenüber Var-Matin. Die „illegalen Praktiken“ der Betreiber müssten sofort eingestellt werden.

Konkret geht es darum, dass bei einigen Bistros über die Namen und Ausgaben der Gäste Buch geführt wurde. Diese Daten sollen mit Softwareprogrammen erfasst und bei einer möglichen nächsten Reservierung wieder aufgerufen worden sein, so der Bericht des Magazins. „Sie werden nach Ihrem Vor- und Nachnamen gefragt. Es wird überprüft, ob Sie in ihrer Kartei registriert sind. Dann wird geprüft, was Sie bereits ausgegeben, Getränke bestellt und Trinkgeld gegeben haben“, erklärte ein Insider gegenüber Var-Matin.

Französischer Luxusort Saint Tropez: Sind hier 5000 Euro für einen Tisch okay?

Waren die erfassten Ausgaben zu gering, so habe man leider keinen Tisch mehr anbieten können: Dann „wird Ihnen mitgeteilt, dass das Restaurant bis Ende August ausgebucht ist“, fährt der Informant fort. Dieses Vorgehen zeichne sich bei mehreren prominenten Adressen in Saint-Tropez ab.

Nach Angaben einer weiteren Quelle des Magazins sind die Summen, die von den Betreibern als akzeptabel angesehen werden, astronomisch. Bei der Reservierung werde beispielsweise ganz offen kommuniziert: „Wir haben einen Tisch für 5000 Euro, ist das okay für Sie?“ Wenn nicht, gebe es leider keinen freien Tisch mehr.

Frankreich-Urlaub: So werden in Saint Tropez Trinkgelder „erzwungen“

Auch erzwungen „großzügige“ Trinkgelder würden erwartet. Ein Aufrunden auf die nächsten tausend Euro sei eine unausgesprochene Norm – oder eben 20 Prozent des Gesamtbetrags. „Neulich wurde ein italienischer Freund auf dem Parkplatz eingeholt, weil das Trinkgeld von 500 Euro nicht hoch genug war. Das Personal forderte ihn auf, 20 Prozent der Rechnung zu hinterlassen. Das sei nun einmal so“, berichtete eine weitere Kundin Var-Matin.

Ob das Klientel von Saint-Tropez sich derlei Ausgaben theoretisch gut leisten kann, sei einmal dahingestellt. Fakt ist jedoch, dass es nicht erlaubt ist, Daten über die Trinkgelder und Ausgaben von Gästen zu erfassen, sofern diese nicht darüber informiert wurden und der Datenerfassung nicht zugestimmt haben. Die somit „erzwungenen Trinkgelder“ kommen laut Bürgermeisterin Sire einer organisierten Erpressung gleich. (na)