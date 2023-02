„Zwei kleine Mädchen wollen ihre Mami sehen“ – Frau (45) verschwindet spurlos während Telefonat

Von: Momir Takac

Nicola Bulley verschwand plötzlich während einer Telefonkonferenz. © Facebook.com/Nicola Jane Bulley/Screenshot

Ein mysteriöser Vermisstenfall beschäftigt ganz England: Von der 45-jährigen Nicola Bulley fehlt jede Spur. Sie verschwand während eines beruflichen Telefonats.

Wyre – Mysteriöser Vermisstenfall in Großbritannien: Am Freitagmorgen (27. Januar) wählt sich Nicola Bulley um 09.01 Uhr mit ihrem Smartphone in eine Telefonkonferenz ihrer Arbeit ein. Kurz darauf ist die zweifache Mutter verschwunden. Um 09.15 Uhr wurde sie in Wyre in der englischen Grafschaft Lancashire das letzte Mal gesehen.

Etwas entfernt von jener Stelle fand eine Frau den herumlaufenden Hund der 45-Jährigen sowie ihr Mobiltelefon. Das war sogar noch in die Telefonkonferenz eingewählt. „Es scheint, als sei sie stummgeschaltet gewesen und hatte ihre Kamera nicht an“, sagte der Chef der Hypothekenmaklerin der Daily Mail.

Nicola Bulley vermisst: Polizei, Familie und Freunde stehen vor einem Rätsel

Die Polizei steht vor einem Rätsel. „Die Detectives sind weiterhin äußerst besorgt um Nicola“, sagte Sally Riley von der Polizei Lancashire der Zeitung Independent. „Wir tun weiterhin alles, um sie zu finden und einige Antworten für ihre Familie zu geben, die offensichtlich vor Sorge außer sich ist. Ich muss zum jetzigen Zeitpunkt betonen, dass dies eine Untersuchung über eine vermisste Person bleibt und zu diesem Zeitpunkt nichts darauf hindeutet, dass eine dritte Partei an Nicolas Verschwinden beteiligt war.“

Seit dem Verschwinden ist die Region in Aufruhr. Die Polizei fahndet öffentlich nach ihr, bittet Zeugen, sich zu melden. Nach der Frau gesucht wird mit Drohnen, Hubschraubern, Spürhunden und Booten. Bei Facebook wurden diverse Aufrufe gestartet.

Freundin von Nicola Bulley fleht: „Wenn du da draußen bist, Nik, komm zurück“

Die Familie der Vermissten ist verzweifelt. Vor allem ihr Partner Paul Ansell kann sich ihr Verschwinden nicht erklären. Nicola kenne die Strecke am Wasser entlang, sie sei oft dort mit dem Hund spazieren gegangen, sagte er der Independent. Besonders vermisst werde sie von ihren beiden Töchtern. „Die Mädchen wollen unbedingt ihre Mama sicher bei sich zu Hause haben“, sagte Ansell.

Eine Freundin Bulleys, Emma White, startete einen Aufruf bei BBC Radio. „Wir vermissen dich sehr und die zwei kleinen Mädchen wollen ihre Mami sehen. Wenn du da draußen bist, Nik, komm zurück. Wir brauchen dich, wir haben dich sehr lieb“, sagte sie. (mt)