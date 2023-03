Frau heiratet angeblich ihren Stiefvater - „Beste Entscheidung, die ich je getroffen habe“

Von: Raffaela Maas

Teilen

Eine Frau aus Florida behauptete in einem TikTok-Video, den Ex-Partner ihrer Mutter geheiratet zu haben. Auf der Video-Plattform bekam sie deswegen viel Gegenwind.

Tampa - Der Tag der Hochzeit ist für viele Paare eines der wichtigsten Ereignisse in ihrem Leben. Bei der Planung muss an absolut alles gedacht werden, damit die Feier nach den Wünschen des Brautpaares abläuft. Doch manchmal kommt es eben anders als geplant. Eine Braut war zuletzt außer sich vor Wut, weil ihre Schwiegermutter sich auf der Hochzeit ein absolutes No-Go leistete. Nun sorgte ein Video bei den Usern im Netz aus einem ganz anderen Grund für heftige Reaktionen. Die Hochzeit selbst verlief ohne Zwischenfälle, doch die Beziehung zwischen dem Paar warf einige Fragen auf.

Frau aus Florida heiratet ihren Stiefvater? - TikTok-Video sorgt für Entsetzen

Die Braut ist eine junge Frau namens Christy aus Tampa im US-Bundesstaat Florida. Bei dem Bräutigam soll es sich um den Ex-Partner ihrer eigenen Mutter handeln. „Meinen Stiefvater zu heiraten war die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe“, schrieb Christy zu dem TikTok-Video, das sie mit ihrem Ehemann beim Hochzeitskuss zeigt.

Sie fügte zudem der Beschreibung die Hashtags „heirate den Ex deiner Mutter“ und „er ist es wert“ bei. Auch auf den Altersunterschied zwischen ihr und ihrem Mann weist ein Hashtag hin. Die Entscheidung, eine Beziehung mit dem ehemaligen Partner der Mutter einzugehen, sorgte für überwiegend entsetzte Reaktionen in den über 128.000 Kommentaren.

TikTok-User reagieren entsetzt: „Bitte sag mir, dass du nur Witze machst!!“

Da sich unzählige Kommentare von fassungslosen Usern unter dem Video tummelten, postete TikTokerin Christy direkt ein weiteres Video, in dem sie „einige Dinge klarstellen“ möchte. „Wurde ich sexuell belästigt von ihm? Nein. Hat mich mein Stiefvater großgezogen? Nein. War ich minderjährig, als ich ihn kennengelernt habe? Nein. Reden meine Mutter und ich noch miteinander? Ja!“, sagte sie dort.

„Ich bezweifle stark, dass das wirklich ihr Stiefvater ist, die Leute glauben doch alles“, kommentierte eine Userin. Und sie sollte Recht behalten: Christy teilte wenige Tage später ein weiteres TikTok, in dem sie ihren Followern und allen schockierten Usern schließlich „die wahre Geschichte“ erzählte. Offenbar handelte es sich bei dem ersten Video um einen Witz. Der angebliche Stiefvater soll mit der Mutter gar nichts zu tun haben, sondern der beste Freund ihres verstorbenen Bruders sein. „Es war bloß ein Witz“, löste die Ehefrau und Mutter von drei Kindern auf, „Ich hätte nicht gedacht, dass das Video so viel Aufmerksamkeit bekommen würde“.

Angeblich heiratete eine junge Frau aus Florida ihren Stiefvater. Ein Video von dem Paar sorgte für Entsetzen. © tiktok.com/@christywho_/ Screenshot

TikTokerin erlaubt sich einen Scherz - User finden ihn nicht lustig

Einige User blieben jedoch auch nach der Auflösung skeptisch. „Es ist wirklich schwer zu sagen, ob du in deinem letzten Video lügst oder in diesem hier. Was für ein Chaos. Aber ich denke, du hast deine Aufmerksamkeit bekommen und das Internet vergisst nicht“, lautete einer der Kommentare unter dem aktuellen TikTok.

„Vielleicht ist ‚Stiefvater‘ auch metaphorisch gedacht. Er war zuerst auf eine platonische Weise für sie da und dann hat sich eben mehr daraus entwickelt“, vermutete eine Userin. Der Witz der Braut kam bei einem Großteil der User nicht gut an, Christy zeigte sich jedoch unberührt von den negativen Kommentaren. Sie reagierte auf die positiven Reaktionen und bedankte sich für die Glückwünsche zur Hochzeit.

Unzählige positive Reaktionen und viel Anerkennung erhielt zuletzt die Mutter einer Braut aus Sacramento, USA. Sie überraschte mit einer selbstlosen Geste, nachdem der Verlobte ihrer Tochter die Hochzeit kurzfristig abgesagt hatte. (rrm)