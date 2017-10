Diese Frau in Australien packt Hai und wirft ihn zurück ins Meer

+ Langsam nähert sie sich dem Raubfisch um ihn dann ins freie Meer zu entlassen.

Cornulla Beach - Wie jeden Morgen dreht die Australierin Melissa Hatheier ihre Runden in einem Salzwasserpool am Strand von Cronulla, einem Vorort südlich von Sydney. Aber vergangenen Montag verlief ihr Badeausflug etwas anders als erwartet: Das Wasser in dem Felsbecken ist an jenem Morgen sehr klar, sodass die dreifache Mutter ihren Schwimm-Kollegen schnell entedeckt. Mit ihr in dem Becken schwimmt nämlich ein Hai, der sich wohl während der Flut in den Pool verirrt hatte und durch die Ebbe dort gefangen wurde.