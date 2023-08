Frau kauft alle Nuss-Packungen in Flugzeug: Grund lässt aufhorchen – „Eurowings sollte sich dafür schämen“ 

Eklat über den Wolken

Die Vorgehensweise des Bordpersonals eines Eurowings-Fluges schmeckte einer Passagierin so gar nicht. Grund für den Eklat waren Erdnüsse; kurioserweise nicht das erste Mal.

Köln – Die Bordverpflegung über den Wolken hat schon in so manchen Fällen zu Ärger im Flugzeug geführt. Doch während vor kurzem Flugäste über Stunden hinweg gar nichts zu essen oder trinken bekamen, sorgte das Angebot auf einem Eurowings-Flug aus einem anderen Grund für einen Eklat über den Wolken.

Eine entnervte Passagierin kaufte sämtliche Packungen Erdnüsse, die die Maschine herzugeben hatte. Ein Riesen-Kohldampf war eher nicht Grund für den Erdnuss-Großeinkauf; der Flieger war nicht einmal anderthalb Stunden in der Luft. Wieso investierte die Frau dann fast 200 Euro in Erdnüsse? Der Hintergrund könnte eine Grundsatz-Debatte auslösen.

Eurowings kauft 48 Packungen Erdnüsse: „Sie lassen mir ja keine andere Wahl“

Viel Zeit zum Essen bleibt auf der Kurzstrecke von Düsseldorf nach London-Heathrow eigentlich keine. Essen wollte die 27-Jährige die Nüsse auch sicher nicht. Tatsächlich sah sich die Britin nach eigenen Aussagen dazu gezwungen, die 48 Nuss-Packungen zu kaufen; und zwar aus Angst vor einem allergischem Schock. Berichten des Business Insiders zufolge, habe sie alle Erdnuss-Packungen in einer Plastiktüte im vorderen Bereich der Kabine verstauen lassen.

Zunächst hatte die Frau das Bordpersonal aus Rücksicht ihr gegenüber gebeten, keine Erdnüsse mehr zu verkaufen. Die Crew habe abgelehnt, weshalb sie sich kurzerhand dazu entschlossen habe, alle Erdnüsse zu kaufen, wie sie gegenüber britischen Zeitungen erzählte. „Die Flugbegleitenden sahen mich an, als ob ich verrückt wäre“, so die 27-Jährige, die dennoch darauf beharrte, sämtliche Nüsse kaufen zu wollen. „Sie lassen mir ja keine andere Wahl“, soll sie dem verdutzen Personal laut Mirror entgegnet haben.

Mit dem Großeinkauf wollte die Allergikerin sicherstellen, dass keine Erdnüsse mehr in der Maschine ausgegeben werden können. Stolze 168 Euro hat sie sich das kosten lassen – und damit laut Busieness Insider rund dreimal so viel wie der Flug. „Eurowings sollte sich dafür schämen, wie sie mit dieser Situation umgegangen sind und wie sie mich haben fühlen lassen“, sagte die Frau verärgert und habe demnach rückwirkend versucht, sich von der Airline die Kosten erstatten zu lassen. Ihre Mail bliebe bislang aber unbeantwortet.

Eurowings widerspricht Passagierin: „Crew bot alternative Lösung an“

Gegenüber dem Online-Reise-Magazin aeroTELEGRAPH verteidigte ein Sprecher der Lufthansa-Tochter das Vorgehen. Man habe die Passagierin nicht dazu gezwungen, alle Erdnüsse zu kaufen. „Im Gegenteil, unsere Crew bot ihr eine alternative Lösung an, indem er alle um sie herum sitzenden Passagiere über die Allergie informierte.“

Eurowings führe täglich mehr als 600 Flüge durch, gab der Sprecher zu bedenken. Bei mehr als 80.000 Fluggästen könne nicht garantiert werden, dass an Bord allen Allergien und Unverträglichkeiten nachgekommen werde. Die Unannehmlichkeiten, die der Passagierin entstanden sind, bedauere man aber, so der Sprecher gegenüber Business Insider. Doch: Wie Mirror berichtet, habe auf dem Hinflug von London nach Düsseldorf das Kabinenpersonal eine Durchsage über die Allergie der Frau zu machen und darauf verzichtet, Erdnüsse auszugeben.

Kurios: Bereits zweimal kam es Berichten zufolge bei Eurowings schon zum Streit um Erdnüsse. In ähnlichen Fällen und auch jeweils bei Flügen von Deutschland nach Großbritannien baten Passagiere mit Allergien darum, auf die Hülsenfrüchte an Bord zu verzichten. Im Fall eines Fluggastes einer anderen Airline hätte es das Verständnis von Crew und Mitreisenden nicht gebraucht; der Brite saß als einziger in der Passagiermaschine.

Streit zwischen Eurowings und Allergikerin: Der eigentliche Skandal sei laut Netz etwa anderes

Hatte die Frau also überreagiert oder war ihre Sorge und Ärger berechtigt? In den sozialen Netzwerken ist man geteilte Meinung. Während einige Nutzer auf Twitter ihr Unverständnis gegenüber der Frau ausdrückten, konnten andere ihr nachfühlen. Mit einem allergischer Schock sei nicht zu spaßen, so der Tenor von vielen. „Der eigentliche Skandal ist, dass die Erdnüsse dreimal so teuer waren wie der ganze Flug“, schreibt eine Person auf Twitter.

Neben Hautirritationen oder einer laufenden Nase könnten auch Atemnot und Kreislauf-Probleme bei Allergikern auftraten, informiert etwa die Hilfsorganisation Malteser Deutschland. In sehr seltenen Fällen eines anaphylaktischen Schocks könne es aber auch zu Bewusstlosigkeit, Atem- oder Kreislaufstillstand kommen. Dann drohe Lebensgefahr.

Laut dem medizinischen Institut American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI) sei es aber unwahrscheinlich, dass Erdnussstaub durch die Luft übertragen werden könne und so beim Einatmen allergische Reaktion hervorrufe. Untersuchungen hätten diese Befürchtung widerlegt. (rku)

