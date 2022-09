Teurer Familien-Ausflug: Mutter gibt über 1.100 Euro im Freizeitpark aus

Teurer Spaß im Freizeitpark

+ © Screenshot Tiktok @mirandapearcemindset Der Clip über die Kostenbilanz einer Familie im Freizeitpark wurde bei TikTok über eine Million Mal geklickt. © Screenshot Tiktok @mirandapearcemindset

Eine vierköpfige Familie wurde in den USA ordentlich zur Kasse gebeten. Über 1.100 Dollar ließ sie sich einen Ausflug in den Freizeitpark kosten.

Orlando - Ein Ausflug am Wochenende gehört bei vielen Familien zum Alltag. Zu den beliebtesten Zielen zählen dabei Freizeitparks. Spaß für Jung und Alt und ein Erlebnis für die ganze Familie versprechen die Betreiber oft. Das dachte sich wohl auch eine vierköpfige Familie und machte sich auf den Weg zum Freizeitpark der Universal Studios in Orlando (USA). Doch am Ende mussten die Eltern eine satte Summe von 1.113,40 Dollar hinblättern.

Familien-Ausflug eskaliert: Vierköpfige Familie zahlt über 1.100 Dollar - und über 19 Dollar für Eis

Die Influencerin Miranda Pearce teilte einen Clip mit der haargenauen Auflistung aller Kosten. Der Beitrag erzielte bereits über 1,7 Millionen Klicks bei TikTok. Das Video zeigt die Familie in verschiedensten Situationen in Universal Studios, vom Parken über das Frühstück bis zum Abendessen - unterlegt mit dem Kommentar der zweifachen Mutter. Alleine für das Eis zahlten die vier Familienmitglieder insgesamt über 19 Dollar.

Doch der mit Abstand teuerste Posten sind die Eintrittskarten. 483,66 Dollar musste das Paar mit den zwei Söhnen bezahlen. Dazu kamen nochmal fast 400 Dollar für die sogenannten „Fast Passes“. Mit Hilfe derer konnte die Familie die nervigen Warteschlangen vor den Attraktionen überspringen und kam schneller an die Reihe. Am Ende steht die horrende Summe von 1.113,40 Dollar. „Und das beinhaltet noch nicht einmal das Trinkgeld“, schreibt Pearce.

Teurer Familienausflug: So setzen sich die 1.113,40 Dollar zusammen

483,66 Dollar für die Eintrittskarten

396 Dollar für die „Fast Passes“ (mit denen Warteschlangen übersprungen werden können)

62,79 Dollar für das Mittagessen

42,60 Dollar für das Abendessen

27 Dollar für Parkgebühren

21,79 Dollar für das Frühstück

19,76 Dollar für Eis

19,16 Dollar für Getränke

4,25 Dollar für Kaffee

„Schaut mich an, ich bin reich“-Clip? TikTok-User liefern Spartipps nach 1.100-Dollar-Ausflug

Die Kommentare unter dem TikTok-Clip ließen natürlich nicht lange auf sich warten. Von Verständnis bis hin zu Kritik, aber auch Spartipps waren darunter. „Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das ein ‚Schaut mich an, ich bin reich‘-Clip ist oder ob sie wirklich überrascht ist“, bemerkt ein User zynisch.

„Spart euch die ‚Fast Passes‘, esst vorher und geht zum Abendessen, nachdem ihr gegangen seid“, empfiehlt eine andere Nutzerin. Für manch einen ist der Besuch in den Universal Studios auch bei den besten Spartipps nicht finanzierbar: „Danke, dass du klargemacht hast, wohin wir nicht gehen werden.“ (vfi)