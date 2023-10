Elmar Wepper ist tot: Kult-Schauspieler hinterlässt Frau, Sohn und zwei Enkel

Von: Patrick Mayer

Der bayerische Schauspieler Elmar Wepper ist gestorben. Berühmt wurde der gebürtige Augsburger nicht nur durch seine vielen TV-Rollen, sondern auch durch seine Synchronstimme. Zuletzt drehte er noch in München.

Planegg – Der bayerische Film verliert einen ganz Großen seiner Zunft. TV-Schauspieler Elmar Wepper ist am Dienstag (31. Oktober) im Alter von 79 Jahren verstorben, offenbar an einem Herzversagen, wie die Familie laut Bild mitteilen ließ. Wepper war aus zahlreichen Fernsehproduktionen bekannt, aber auch als Synchronsprecher berühmter Kollegen.

Elmar Wepper ist tot: Bruder von Fritz Wepper verstorben

Sein Bruder Fritz Wepper (82 Jahre), der in München lebt, ist als ehemaliger Assistent Harry aus der bayerischen Krimi-Reihe „Derrick“ bekannt. Elmar Wepper selbst schaffte seinen Durchbruch 1974, als er die Hauptrolle des Kriminalhauptmeisters Erwin Klein in der Krimiserie „Der Kommissar“ übernahm, die wie „Derrick“ in München und Umgebung spielte.

„Der Kommissar“ lief in den 1970ern jahrelang im ZDF. Wepper, der am Wittelsbacher-Gymnasium in der Isar-Metropole sein Abitur abgelegt hatte, erlangte in den 1970er und 1980er Jahren weitere Bekanntheit durch seine Rollen in den Serien „Polizeiinspektion 1“ und „Unsere schönsten Jahre“ sowie als Partner der Kult-Schauspielerin Uschi Glas in „Zwei Münchner in Hamburg“ (1989 bis 1993). Etliche Kollegen der Schauspiel-Branche, darunter auch Glas, trauern nun um Wepper. Ab 1997 moderierte er mit dem mittlerweile wegen Steuerhinterziehung inhaftierten Star-Koch Alfons Schuhbeck dessen TV-Koch-Show „Schuhbecks“ im BR-Fernsehen.

Elmar Wepper und seine Ehefrau Anita Schlierf auf einem Event im Sommer 2023 in der BMW-Welt in München. Der Schauspieler ist mit 79 Jahren verstorben. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Elmar Wepper ist tot: Stimme von Mel Gibson in „Braveheart“

Für seine Rolle als Krebskranker im Filmdrama „Kirschblüten – Hanami“ erhielt Wepper den Bayerischen Filmpreis 2007 sowie den Deutschen Filmpreis 2008 als „Bester Hauptdarsteller“. Im selben Jahr wurde er für diese Rolle zudem für den Europäischen Filmpreis 2008 nominiert. Gefragt war der Schauspieler, der mehrmals im „Tatort“ und im „Traumschiff“ zu sehen war, ferner als Synchronsprecher mit markanter Stimme. Zum Beispiel für Hollywood-Superstar Mel Gibson, als dieser im Film-Epos „Braveheart“ (1995) den schottischen Freiheitskämpfer William Wallace spielte, oder 2002 für dessen Hauptrolle im Mystery-Thriller „Signs – Zeichen“.

Elmar Wepper stand bis zuletzt auch selbst vor der Kamera. Im Sommer wirkte er an den Dreharbeiten für den Remake „Gefundenes Fressen“ in München mit. Wohnhaft war er zuletzt in Planegg bei München. Auch in seiner Heimat-Gemeinde wird um Wepper getrauert. Er hinterlässt Ehefrau Anita Schlierf, mit der er seit 2004 verheiratet war, seinen Sohn und zwei Enkel. (pm)