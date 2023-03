Wigald Boning sitzt weinend im Zug – Fan bringt ihn zum Heulen

Von: Anna-Lena Kiegerl

Wigald Boning, bekannt als Komiker und Moderator, kommen im Zug die Tränen. Ein Bewunderer des TV-Stars sorgt für den emotionalen Ausbruch.

München – Seit den 90er Jahren ist Wigald Boning im deutschen Fernsehen ein Begriff. Durch „RTL Samstag Nacht“ wurde er zum Star. Zuletzt ist er immer wieder bei der Sat1-Quizshow „Genial daneben“ zu sehen gewesen und nimmt auch an einigen anderen TV-Sendungen regelmäßig teil.

Der Komiker sorgt auch immer wieder durch verrückte Aktionen für Aufsehen. Unter anderem lief er mit kuriosem Schuhwerk mitten durch Köln.

Die Geste eines Fans brachte Wigald Boning zum Weinen. © Felix Hörhager/dpa

Wigald Boning zu Tränen gerührt: „Wildfremder Herr“ gibt ihm das Frühstück aus

Vor einigen Tagen ist Boning noch zum fünften Mal Vater geworden. Das dürfte den TV-Star emotional berührt haben. Offenbar bereitete ihm nun eine Begegnung im Zug einen weiteren Gefühlsausbruch. Davon berichtete der 56-Jährige am Mittwoch (15. März) auf seinem Twitter-Account. „Mir hat eben ein wildfremder Herr mein Frühstück bezahlt, als Dank dafür, dass ich ihm so viele schöne Stunden bereitet habe“, schrieb Boning: „Und jetzt hocke ich in Wagen 11, Platz 106 und muss weinen.“

Zahlreiche Danksagungen richteten sich in der Kommentarspalte an den Fünffachvater: „Man muss auch mal Danke sagen. Du hast uns schon so viele heitere Stunden beschert im Leben“, so ein Twitter-Nutzer unter dem Beitrag. Ein anderer kommentierte den Tweet wie folgt: „Mach tröööt, Wigald! Danke sagen ist oft schwer, Danke gesagt bekommen und aushalten fällt mir noch viel schwerer. Schön, dass wir Dich haben! Genieße die Fahrt!“

„Es gibt sie noch. Diese MENSCHEN auf dem Planeten. Und solange ist nicht alles verloren“, frohlockte ein weiterer. So viele positive Reaktionen auf Twitter erfreuten auch Boning. Offensichtlich hielt die emotionale Reaktion bei ihm an: „Danke Euch allen, schluchz!“, antwortete er.

Deutsche Bahn greift Boning-Tweet auf: „Habt ihr auch schon mal so etwas Schönes erlebt?“

Auch an der Deutschen Bahn ging der emotionale Tweet nicht vorbei. Diese repostete den emotionalen Ausbruch, mit der Bildunterschrift „Habt ihr auch schon mal so etwas Schönes erlebt?“, auf der Instagram-Seite der DB Personenverkehr.

