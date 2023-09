Falschfahrern droht Sofortstrafe: Österreich setzt auf gnadenlose Radarfalle

Von: Robin Dittrich

Autofahrer in Österreich sollten künftig noch intensiver darauf achten, wo sie fahren. Dort kommt ein „Zonen-Zukunftsmanagement“ zum Einsatz.

München – Mithilfe von Videokameras sollen in Linz künftig Kennzeichen erfasst werden. In der Folge können bei Regelverstößen automatisiert Strafen verhängt werden. Die digitale Aufrüstung erntet jedoch einige Kritik.

Neue Radarfallen in Linz – Österreich geht gegen Falschfahrer vor

Mit dem sogenannten „Zonen-Zukunftsmanagement“ können Videokameras automatisch jedes Kennzeichen erfassen. Wer eine Fahrerlaubnis hat, braucht keine Konsequenzen befürchten, die Daten werden nach der Kontrolle automatisch gelöscht. Teuer kann es für Fahrer werden, die ohne Erlaubnis durch die Verbotszonen fahren. Da die Kameras die Nummernschilder erkennen, wird die Strafe automatisiert verhängt. Andere europäische Länder gehen ebenfalls gegen Falschfahrer und Raser vor. Unter anderem in Italien wurde die Anzahl der Blitzer deutlich angehoben.

Bisher musste die Polizei stichprobenartige Kontrollen in Linz durchführen. Mit einem Kamera-System soll sich das ändern. © Panthermedia/Imago (Symbolbild)

In Linz gibt es bereits einige Fahrverbotszonen, durch die nur Anwohner und Lieferanten fahren dürfen. Bekanntestes Beispiel ist der Linzer Hauptplatz, der teilweise nicht befahren werden darf. Bislang wurden diese Zonen von der Polizei nur stichprobenartig kontrolliert. Vorbild für das neue System sind italienische Städte, wie Turin oder Bozen, in denen sich dieses schon länger bewährt hat. Das neue System soll im Linzer Gemeinderat verabschiedet werden. In Wien sollen neue „Super-Radar“-Fallen für bessere Geschwindigkeitskontrollen sorgen. Viele Bußgelder für Strafen am Steuer wurden zudem angehoben.

Falschfahrer in Österreich: Neue Radarfallen in Linz ernten teils heftige Kritik

Teils heftige Kritik an den Plänen zum „Zonen-Zukunftsmanagement“ kam von den Freiheitlichen. Dort wird befürchtet, dass es sich bei der Kontrolle um eine Vorstufe zur City-Maut handelt. „In Mailand existiert bereits eine solche Videoüberwachung inklusive Zahlungspflicht. Sollen auch in Linz Vorbereitungen für eine Citymaut getroffen werden?“, fragte FP-Stadtrat Michael Raml. Wie es in einer Pressemitteilung von Raml kritisch heißt, hätten sich „ÖVP, SPÖ und Grüne darauf geeinigt, den Autofahrern in Linz das Leben schwer zu machen.“

Mit speziellen Videokameras sollen Fahrzeuge in Linz noch stärker kontrolliert werden – die Strafen kommen automatisiert. © Michael Gstettenbauer/Imago (Symbolbild)

Problematisch ist für den Politiker vor allem, dass „der Individualverkehr ganz besonders aus der Innenstadt verdrängt werden soll.“ Für die Freiheitlichen „gibt es mit Bewohnern, Lieferanten oder Kunden der Innenstadt unterschiedlichste Autofahrer, die ein berechtigtes Interesse haben, dort zu fahren.“ Eine Software kann wohl nicht zweifelsfrei bewerten, welche Autos wirklich zufahren dürfen, kritisiert die Partei. Verkehrsstadtrat Martin Hajart von der ÖPV sagte hingegen, dass „eine Citymaut kein Thema ist, weder durch eine Hintertür, noch durch eine Seitentür oder die Vordertür.“ (rd)