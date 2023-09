Metzger füllt Leberkäse mit Maultaschen und stellt klar: „Will weder Bayern noch Österreicher provozieren“

Von: Kai Hartwig

Leberkäse zählt zu den Klassikern der bayerischen Küche. Ein Metzger aus Baden-Württemberg kreierte eine besondere Variante – aus der Not heraus.

München/Bad Boll – „Über Geschmack lässt sich streiten“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Das gilt selbstverständlich auch für kulinarische Dinge. Erfahrungsgemäß kochen hier mitunter die Emotionen hoch, wie der Fall einer speziellen Leberkäse-Kreation aus Thüringen zeigte. Ein schwäbischer Metzgermeister wagte sich dennoch an dieses urbayrische Produkt. Und kombinierte es mit einer Spezialität aus seiner Heimat zum „Schwoba Brätle“.

Wolfgang Maier betreibt im baden-württembergischen Bad Boll, einer Gemeinde rund zehn Kilometer südlich von Göppingen, eine Metzgerei. In dem Familienbetrieb fertigte er bereits vor einigen Jahren einen Leberkäse, der mit Maultaschen gefüllt ist. Abgerundet wird das Produkt von einer Zwiebeldecke. Doch wie kam es zu dieser, auf den ersten Blick, ungewöhnlichen Kreation?

Aus der Not eine Tugend gemacht: Schwäbischer Metzger füllt Leberkäse mit Maultaschen

Maier blickt zurück. „Ich hatte mich 2014 wieder bei der Europameisterschaft in Alencon in Frankreich angemeldet, ein festliches Produkt zu kreieren“, erklärte der Metzgermeister im Gespräch mit IPPEN.MEDIA. Er nahm am „Championnat européen de la gastronomie“ teil. Dabei handelt es sich um eine Art Wurst-EM für Metzger aus ganz Europa. Bei dem Wettbewerb werden Hunderte Fleischprodukte von Fachleuten getestet und bewertet. Unter anderem in den Kategorien Weißwurst, Grillwurst und eben festliche Produkte.

„Hier wollte ich meine Suppenmaultaschen einschicken“, erzählte Maier. Doch am Vorabend des Stichtags für die Abgabe des eigenen Produkts dann der Schock: Die Suppenmaultaschen erfüllten nicht die Wettbewerbsbedingungen – sie waren zu leicht.

Metzgermeister Wolfgang Maier zeigt stolz die Auszeichnungen für seinen „Schwoba-Brätle“ – einen mit Maultaschen gefüllten Leberkäse. © Wolfgang Maier

„Ich habe festgestellt, dass in den Anforderungen ein Gewicht von mindestens 500 Gramm gefordert wurde“, so der Metzger. Er habe sich die Regularien nochmal genauer durchgelesen und sei kurz in sich gegangen, was er jetzt noch auf die Schnelle machen könnte, erinnerte sich Maier. „Bei den Maultaschen wollte ich bleiben, da die Franzosen das bestimmt so nicht kannten“, meinte der Metzgermeister.

Dann habe er sich am späten Abend nochmal in die Wurstküche der eigenen Metzgerei begeben. Er habe sich „umgeschaut und gesehen, dass ich noch das Brät verwenden kann, was von der Produktion am Nachmittag noch übrig war“, schilderte Maier. Und so machte der findige Metzgermeister einfach aus der Not eine Tugend. „Ich entschloss mich kurzerhand, die Maultaschen in Brät einzuarbeiten und in einer Fleischkäseform mit Zwiebeldecke über Nacht heraus zu backen“, beschrieb Maier die Geburtsstunde des „Schwoba-Brätle“. „Das Produkt gelang und schmeckte vorzüglich. Mit dem Namen ‚Schwaben-Brätle‘ ging es zum Wettbewerb und wurde sofort prämiert“, erklärte er stolz.

Vorsicht bei der Namensgebung – um „weder Bayern noch Österreicher zu provozieren“

Doch auch der schwäbische Metzger ist sich bewusst, dass er hier durchaus einigen Traditionalisten, gerade aus dem bayerischen Raum, auf die Füße treten könnte. Daher ging er bei der Benennung seines Produktes sehr behutsam vor. „Um die schwäbische Regionalität zu wahren und weder Bayern noch Österreicher mit dem Wort ‚Fleisch- oder Leberkäse‘ zu provozieren, nannte ich mein Produkt einfach ‚Schwoba-Brätle‘“, sagte Maier. In seiner Metzgerei wird das Produkt von den Kundinnen und Kunden gut angenommen. Man müsse eben auch mit seinen Produkten immer wieder kreativ sein, um sich von der Konkurrenz abzuheben, bekräftigte der Metzgermeister.

Derweil sorgte kürzlich ein weniger aufwändiges, aber vergleichbares Produkt einer Stuttgarter Bäckerei für Aufsehen. Und auch veganer Leberkäse wurde jüngst höchst kontrovers diskutiert.