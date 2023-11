McDonald’s mittlerweile so teuer wie essen gehen? Kunde zeigt hohe Rechnung für ein Menü

Von: Marc Dimitriu

Teilen

Preis für McDonald’s-Menü sorgt für Fassungslosigkeit. © Screenshot Twitter

16,10 Dollar für ein simples McDonald’s-Menü: Was wie ein Scherz klingt, ist tatsächlich Realität. Das zeigt ein virales Video aus den USA.

Postfalls, USA – Wer billig essen gehen möchte, sollte in ein Fastfood-Restaurant gehen. Diese Regel galt lange an sehr vielen Orten auf der Welt. Ob Burger, Pizza oder Döner, sie alle bekam man für einen schmalen Taler. Doch diese Zeiten sind vorbei. Das zeigt auch ein virales Video auf X (vormals Twitter), in dem sich ein Mann über die teuren Preise bei McDonald’s beschwert.

McDonald’s: 16,10 Dollar für Menü – Fassungslosigkeit macht sich breit

In einer Filiale in Postfalls im Bundesstaat Idaho wird der Mann mit dem Preis von 16,10 Dollar für einen Burger mit einer großen Pommes und einem Liter Sprite überrascht, was für Fassungslosigkeit bei ihm sorgt. In dem Video sieht man, wie er sein Menü filmt und dann die Rechnung zeigt. Fast schon resignierend lässt er sich aus: „McDonald’s, ich weiß, dass es eine Lohnkrise gibt und eine Nummer an anderen Dingen, aber 16 Dollar für einen Burger, große Pommes und ein Getränk. Das ist einfach verrückt.“

Hohe Preise selbst bei McDonald’s: US-Inflation sorgt für teurere Burger als in Deutschland

Wie der Mann schon feststellt, sind die USA krisengebeutelt und auch die Inflation ist mit 3,7 Prozent im September wieder höher als zuvor, wie das Handelsblatt berichtet. Zwar lag die Inflation vor einigen Monaten noch deutlich höher, aber genau wie in Deutschland sind die Preise seit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg gestiegen. Trotzdem sind 16 Dollar ein saftiger Preis. Ein vergleichbares McDonald’s-Menü kostet in Deutschland zwischen 10,59 Euro und 11,49 Euro.

Aber nicht nur für die Kunden von McDonald’s kann ein Essen im Fastfood-Restaurant teuer werden, sondern auch für das Unternehmen selbst. McDonald’s muss einem Mädchen wegen zu heißer Chicken McNuggets 800.000 Dollar Schadensersatz zahlen.

Teures Menü bei McDonald’s: Mann empfiehlt lokales Restaurants als Alternative

Auch in der Kommentarspalte sorgt der Preis für Diskussionen. „Die Löhne in den USA sind lächerlich niedrig“, schreibt einer. Allerdings bekommt der Mann selbst auch reichlich Kritik ab. So hält ihm ein User vor: „Du hast es aber gekauft. Deshalb verlangen sie so viel. Sie wissen, dass die Leute ihr Müllessen aus Bequemlichkeit kaufen.“ Ein anderer schreibt: „Das ganze Geld für wertloses Essen, gut gemacht, Junge.“

Das Video wurde auch auf einer großen Seite auf der Plattform X repostet, wo es 1,4 Millionen Menschen erreichte und dort noch deutlich mehr Menschen zu Kommentaren bewegte. Ein Lösungsvorschlag dabei war lieber lokale Restaurants zu unterstützen, da die meistens sogar günstiger seien: „Das (Essen) können sie behalten. Ich gehe in ein lokales Tante-Emma-Restaurant und bekomme besseres Essen, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und einen anständigen Kundenservice. Unterstützen eure lokalen Unternehmen.“