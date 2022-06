Kein Führerschein auf dem Weg zur MPU: 21-Jähriger baut Unfall und will sich herausreden

Von: Christoph Gschoßmann

Wer alkoholisiert Auto fährt, muss mit ernsten Konsequenzen rechnen - und meist zur MPU. Ein junger Mann aus Bayern fuhr dorthin allerdings ohne Führerschein und baute einen Unfall. © Joern Pollex/dpa/dpa-tmn

Den Weg zur MPU tritt man nur äußerst ungern an. Doch ein 21-Jähriger aus Bayern hat schon auf dem Weg zum Test versagt.

Füssen / München - Wer betrunken Auto fährt, kann den Führerschein verlieren – und muss im Regelfall auch zur medizinisch-psychologischen Untersuchung (MPU). Im Volksmund als „Idiotentest“ bekannt. Ein 21-Jähriger in Bayern musste genau dort hin – doch wie er das tat, lässt einen mit dem Kopf schütteln.

Der MPU-Kandidat brach dorthin nämlich in seinem Auto auf – obwohl er gerade keinen Führerschein hatte. Zu allem Überfluss lebt er nahe einer Polizeistation in Füssen und baute prompt einen Unfall: Er sei am Dienstag rückwärts von seinem Garagenvorplatz auf die Straße gefahren und habe dabei einen 41 Jahre alten Mann auf seinem Motorroller umgefahren. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Rollerfahrer kam ins Krankenhaus, erlitt aber nur leichte Verletzungen.

Mann baut ohne Führerschein Unfall auf dem Weg zur MPU - und will sich herausreden

Der Unfallverursacher wollte sich aus dem Schlamassel herausreden: Den Polizisten sagte der Unfallverursacher, dass er keinen Führerschein habe und auf dem Weg zur MPU gewesen sei. Als ihm eröffnet wurde, dass dies eine Straftat darstelle, habe der Mann nachträglich das Autofahren geleugnet. Stattdessen gab er an, dass sich sein Auto selbstständig gemacht habe und er selbst zufällig vor Ort gewesen sei. Dummerweise fand die Polizei schnell Zeugen dafür, dass der 21-Jährige selbst gefahren war (Weitere Zeugen, die den Unfall gesehen haben, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 08362-9123-0 zu melden.) Nun wird der Unfallverursacher wohl noch länger warten müssen, bis er sich wieder legal hinters Steuer setzen darf. (cg mit dpa)

