„Monumentale Entdeckung“ am Meeresboden: Seit über 100 Jahren hat das kein Mensch mehr gesehen

Von: Max Darga

Im Jahr 1915 sank die „Endurance“ bei einer Polarexpedition im Weddellmeer. © dpa/Credit Falklands Maritime Heritage Trust/National Geographic

Bei einer Expedition im Südpolarmeer wurde die „Endurance“ von Eisschollen zerdrückt, sank und sollte erst über ein Jahrhundert später wieder gefunden werden.

Antarktis - Es war das Jahr 1915. Sir Ernest Henry Shackleton war mit der „Endurance“ (dt. Ausdauer) und ihrer Besatzung auf einer Polarmission im Weddellmeer. Diese Mission war Shackletons dritte Unternehmung dieser Art, um Erkenntnisse über den südlichen Polarkreis zu gewinnen.

Im Weddellmeer wurde das Schiff von Packeis zerdrückt und die Besatzung musste das Schiff verlassen. Ums Leben kam bei dem Vorfall niemand, das Schiff sollte aber erst über ein Jahrhundert später wieder aufgefunden werden - 3008 Metern unter dem Meeresspiegel.

Fund am Meeresgrund: „Endurance“ lag seit 1915 auf dem Grund des Weddellmeers

Die Endurance22-Expedition hat sich der nicht lösbar erscheinenden Aufgabe verschrieben, das Schiff des Polarforschers auf dem Grund des Meeres zu finden. 2022 meldet dann der Falklands Maritime Heritage Trust, dass das Wrack von Shackletons Schiff geortet werden konnte.

Innerhalb des Suchgebiets wurde das Schiff etwa vier Meilen südlich der ursprünglich vom Kapitän der Endurance, Frank Worsley, aufgezeichneten Position gefunden. Für das Unterfangen, das von Kapstadt aus startete, arbeitete das Expeditionsteam von dem südafrikanischen Polarforschungs- und Logistikschiff S.A. Agulhas II aus.

Endurance nach über hundert Jahren gefunden: Wrack ist historische Stätte und Denkmal

„Unsere Ziele für Endurance22 waren die Ortung, Vermessung und Verfilmung des Wracks, aber auch die Durchführung wichtiger wissenschaftlicher Forschungen und die Durchführung eines außergewöhnlichen Outreach-Programms“, teilt Donald Lamont, Vorsitzender des Falklands Maritime Heritage Trust, stolz nach dem Fund der „Endurance“ mit. Das Wrack ist als historische Stätte und Denkmal im Rahmen des Antarktisvertrags geschützt, so dass es während der Erkundungs- und Filmarbeiten in keiner Weise berührt oder gestört werden darf.

Aufgrund der eskalierten Situation im Ukraine-Krieg merkt Lamont aber an: „Die heutigen Feierlichkeiten werden natürlich durch das Weltgeschehen getrübt, und alle, die an Endurance22 beteiligt sind, sind in Gedanken und Gebeten bei denjenigen, die von den anhaltenden schockierenden Ereignissen betroffen sind.“

3008 Meter unter dem Meeresspiegel liegt das Wrack der „Endurance“ © dpa/Credit Falklands Maritime Heritage Trust/National Geographic

Internationale Zusammenarbeit bei der Suche nach gesunkener „Endurance“

Dass die aufwendige Suche nach dem Wrack der „Endurance“ erfolgreich verlaufen konnte, sei internationale Zusammenarbeit unabdingbar gewesen, betont Lamont. „Dieser Erfolg war das Ergebnis einer beeindruckenden Zusammenarbeit zwischen vielen Menschen, sowohl an Bord der bemerkenswerten S.A. Agulhas II mit ihrem hervorragenden Kapitän und ihrer Besatzung, einem fähigen und engagierten Expeditionsteam und vielen, auf deren Unterstützung wir im Vereinigten Königreich, in Südafrika, Deutschland, Frankreich, den Vereinigten Staaten und anderswo angewiesen waren.“ Es sei eine historische Leistung.

„Wir sind überwältigt von unserem Glück, die ‚Endurance‘ geortet und Bilder von ihr aufgenommen zu haben“, meint Mensun Bound, der Forschungsdirektor der Expedition. Es sei bei weitem das schönste hölzerne Schiffswrack, dass er je gesehen habe. Es stehe aufrecht und rage aus dem Meeresboden. Bound spricht von einem „hervorragenden Erhaltungszustand“. Sogar der Schriftzug Endurance sei noch zu sehen. „Wir bringen die Geschichte von Shackleton und der ‚Endurance‘ einem neuen Publikum und der nächsten Generation nahe, die mit dem Schutz unserer Polarregionen und unseres Planeten betraut sein wird.“

Das Schiffswrack der „Endurance“ ist so gut erhalten, dass sogar der Schriftzug noch gut zu erkennen ist. © dpa/Falklands Maritime Heritage Trust

Suche nach der 1915 gesunkenen „Endurance“: Logbuch des Kapitäns führte Expedition ans Ziel

Moderne Technik alleine sei nicht verantwortlich für den Fund, erklärt Bound. Er spricht in höchsten Tönen von den Navigationsfähigkeiten des Kapitäns der „Endurance“. Worsleys Aufzeichnungen seien ihm zufolge bei der Suche von „unschätzbarem Wert“ gewesen. Auch Bound ist der Ansicht, dass der Fund des Schiffswracks eine „monumentale Entdeckung“ ist.

Auch Dr. John Shears, Expeditionsleiter des Unterfangens, ist zufrieden mit den Ergebnissen der Suche: „Mit der Entdeckung der ‚Endurance‘ haben wir Polargeschichte geschrieben und die anspruchsvollste Schiffswracksuche der Welt erfolgreich abgeschlossen.“ Darüber hinaus seien wichtige wissenschaftliche Forschungsarbeiten in einem Teil der Welt durchgeführt worden, der das globale Klima direkt beeinflusse, so Shears. Er hofft, dass die Entdeckung seines Teams weltweit eine Inspiration für neue Generationen ist und zeigt, „was Menschen erreichen und welche Hindernisse sie überwinden können, wenn sie zusammenarbeiten“.

Bergung von gesunkener „Endurance“ nicht erlaubt

Bei der Suche und der Erkundung des schließlich gefundenen Schiffswracks war große Vorsicht geboten. Wie bereits erwähnt, ist das Wrack im Rahmen des Antarktisvertrags geschützt - es darf unter keinen Umständen berührt oder gar beschädigt werden. Deshalb kehren die Forschenden ohne handfeste Souvenirs des Schiffes zurück, wohl aber mit jeder Menge Bildmaterial und 3D-Scans.

Der Unterwasser-Projektleiter, Nico Vincent spricht vom „komplexesten Unterwasserprojekt, das je durchgeführt wurde“. Bei der Suche nach dem Wrack seien mehrere Weltrekorde aufgestellt worden, um die sichere Entdeckung der „Endurance“ zu gewährleisten.

Das Finden und Untersuchen von Schiffswracks stellt die Menschheit immer wieder vor Herausforderungen. So sind Ende des Jahres 2021 neue Erkenntnisse zur 1994 gesunkenen „Estonia“ bekannt geworden. Mitten in der Nacht drang auf dem Weg nach Stockholm Wasser in das Schiff ein. Nur wenige konnten gerettet werden. (mda)