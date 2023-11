Zettel an „deutscher Hochschule“ bittet, Knopf nicht zu drücken – „Das ist so bescheuert“

Von: Karolin Schäfer

Drucken Teilen

Ist etwas defekt, wird zunächst mit einem Zettel darauf hingewiesen. Eine solche Botschaft, die bei Reddit die Runde macht, sorgt nun für Verwunderung.

München – Immer wieder sorgen kuriose Zettelbotschaften für Aufsehen. So forderten beispielsweise kürzlich Bewohner ihre Nachbarn dazu auf, ihr Liebesspiel auf „Zimmerlautstärke“ zu reduzieren. Für ähnlich verwunderte Blicke dürfte auch eine spezielle Stellenausschreibung bei Edeka gesorgt haben. Auch an einer deutschen Hochschule wurde jetzt ein wundersamer Aushang entdeckt.

Zettel an deutscher Hochschule sorgt für Verwirrung: „Schalten Sie den Lichtschalter nicht aus“

Dieser entfachte eine Diskussion bei Reddit. „Bitte schalten Sie den Lichtschalter nicht aus“, stand auf einem Zettel in englischer Sprache, der an einer Wand angebracht war. Darunter befand sich tatsächlich besagter Lichtschalter, der offenbar nicht betätigt werden sollte. Gefunden habe der Reddit-Nutzer den Zettel „an einer deutschen Hochschule“.

Doch was steckt dahinter? Kurios wird es erst, wenn man den zweiten Satz auf dem Papier liest. „Er bedient auch den Aufzug“, heißt es. Demnach wird beim Betätigen des Lichtschalters eine regelrechte Kettenreaktion ausgelöst. Wird dadurch also der komplette Aufzug stillgelegt oder geht lediglich das Licht in diesem aus? Möglicherweise wird er auch einfach ins entsprechende Stockwerk „gerufen“. In jedem Fall lässt der Beitrag viele Fragen offen. Auch um welche Hochschule es sich handelt, ist nicht bekannt.

Zettel an Hochschule deutet auf Kettenreaktion hin: „Würde jeden Tag draufdrücken“

Prompt sorgte die Reddit-Community für etwas mehr Klarheit. Bei der Einrichtung handele es sich ironischerweise um eine „Technische Hochschule“, erklärte der Urheber des Beitrages. „Das ist so bescheuert, dass ich jeden Tag draufdrücken würde. Nur damit die den Mist endlich in Ordnung bringen“, stand für einen Nutzer fest.

„Hoffen wir mal, dass das nur das Licht im Fahrstuhl ausschaltet und nicht den ganzen Fahrstuhl“, meinte ein anderer. Ein weiterer User hält das allerdings für unwahrscheinlich. „Denke, es schaltet tatsächlich den ganzen Aufzug ab“, erklärte er. „Ein Aufzug hat oft eine externe Lichtzuleitung vom Gebäude. Darüber läuft Notruf, Licht usw. Schaltet man die ab, sperrt sich der Aufzug“, hieß es dazu in einem weiteren Kommentar.

Ob das Fahrstuhl-Problem in Zukunft behoben wird, ist zunächst fraglich. Bleibt zu hoffen, dass in der Zwischenzeit niemand in diesem Fahrstuhl stecken bleibt, wie im vergangenen Jahr zwei Männer bei großer Hitze in München. Zuletzt brach dagegen eine Diskussion über das Tragen von Parfum im Fahrstuhl aus. (kas)