Lauter Knall und Funken am Hauptbahnhof - was ist hier passiert?

Also dass hier sieht fuer mich ehrlich gestanden nach einer sogenannten Stromspitze aus, also nach einer Ueberlastung in der Stromleitung selbst. Dass heißt, dass zu viel Strom auf einmal in der Leitung war. Das könnte auf ein Problem in einem Umspannwerk hindeuten. Und wenn zu viel Strom auf einmal ins Netz reinkommt und es dadurch zu solchen Stromspitzen in der Leitung kommt, dann kommt es zu solchen Kurzschluessen.

Also muesste man gucken, ob es in einem Umspannwerk in der Nähe zu einer Leitungsueberlastung gekommen ist und von dort aus zu viel Strom in die Leitung eingespeist worden ist. Das muesste doch eigentlich die Zentrale die fuer die Umspannwerke zuständig ist bzw. die ganzen Stromanbieter wissen. Denn die kontrollieren ja die Netze.