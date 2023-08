Eskalation im Amateurfußball: Kicker lauert Ex-Trainer mit 40 bewaffneten Freunden auf

Immer wieder kommt es im Amateurfußball zu Gewalt. Schauplatz war diesmal nicht der Sportplatz, sondern die Berliner Innenstadt. In Moabit lauerte ein gekränkter Spieler mit Anhang seinem Trainer auf und prügelte ihn ins Krankenhaus. (Symbolfoto) © Lars Klemmer/dpa

Mit Schlagstöcken und Rückendeckung wartete der Kicker auf seinen Coach. Statt der vereinbarten Aussprache zwischen Trainer und gekränktem Spieler kam es zur Massenschlägerei.

Berlin – Schon wieder einen Gewaltausbruch im Amateur-Fußball: Am Sonntagnachmittag (20. August) eskalierte im Berliner Stadtteil Moabit ein Disput zwischen einem Amateurspieler und seinem Trainer. Weder Fairness noch Sportsgeist scheint der 18-jährige Hobby-Kicker verinnerlicht zu haben; bewaffnet und unter falschem Vorsatz lauerte er seinem Übungsleiter mit rund 40 Anhängern auf und prügelte unvermittelt auf ihn ein. Auslöser soll wohl sein Rausschmiss aus dem Team gewesen sein.

Trainer schmeißt Spieler (18) aus dem Fußball-Team – Statt Aussprache feige Prügelattacke

Erst vor einigen Wochen machte ein schockierender Fall bundesweit Schlagzeile, nachdem ein 15-Jähriger infolge einer Attacke bei einem Jugendturnier gestorben war. Vor allem Schiedsrichter werden vermehrt Opfer von Gewalt durch Spieler, Trainer und Zuschauer. Im jüngsten Fall fand die Auseinandersetzung allerdings nicht auf dem Platz statt, sondern vor einem Berliner Café.

Eigentlich verabredeten sich Trainer (43) und Spieler dort, um sich auszusprechen. Die beiden trafen sich laut Polizei-Angaben zuvor zufällig auf dem Sportplatz eines Kreisligaspiels in Reinickendorf, nachdem der Trainer den 18-Jährigen in der Vorwoche aus dem Team geworfen hatte. Der Grund dafür ist unbekannt. Auch für welchem Verein die beiden aktiv sind, wird im Polizeibericht nicht näher genannt.

Mit Schlagstöcken, Elektroschocker und Messer: Ex-Spieler lauert Trainer mit 30 bis 40 Männern auf

Am frühen Abend erschien der 43-jährige Trainer mit einem 35-jährigen Begleiter wie zuvor telefonisch mit seinem Spieler vereinbart in der Birkenstraße in Berlin Moabit. Vor Ort wartete der 18-Jährige bereits auf seinen Trainer; gemeinsam mit einer Gruppe von „30 bis 40 Männern“, wie es im Bericht der Berliner Polizei heißt. Unter den Anhängern sollen demnach auch mehrere Angehörige des Spielers gewesen sein.

Dass der Heranwachsende sich Rückendeckung und Fürsprecher für eine friedliche Aussprache geholt hatte, dürfte angezweifelt werden. Den Informationen zufolge soll die Gruppe Schlagstöcke, Elektroschocker und ein Messer offen getragen haben. „Die beiden Männer wurden von der Gruppe umringt und unvermittelt mit diversen gefährlichen Gegenständen angegriffen“, so der Polizeibericht.

Massenschlägerei nach Fußball-Streit: Trainer und Begleiter müssen ins Krankenhaus – auch zwei Angreifer verletzt

Passanten riefen die Polizei, die konnte die Auseinandersetzung kurze Zeit später auflösen. Der 43-jährige Mann, sein 35-jähriger Begleiter sowie ein 17- und ein 26-jähriger Angreifer wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Andere Beteiligte lehnten eine medizinische Behandlung ab. Die Beamten stellten die Schlagstöcke und Co. sicher.

Ein 28-jähriger Beteiligter wurde zudem in Gewahrsam genommen; er soll bei der Auseinandersetzung zwei Personen mit dem Messer angegriffen und verletzt haben. Ob es sich dabei um den 43-jährigen Trainer und seine Begleitung handelt, ist nicht geklärt. Laut Bild-Informationen ist nicht ausgeschlossen, dass zwischenzeitlich mehrere Bekannte dem Trainer zu Hilfe kamen und ebenfalls an der Schlägerei beteiligt gewesen sein könnten.

Derweil kam es zuletzt vermehrt zu Handgreiflichkeiten in Berliner Freibädern unter Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen.