Mallorca: Deutsche Fußballmannschaft stellt neuen Bierrekord am Ballermann auf

Von: Nadja Pohr

Teilen

Bei ihrer Malle-Reise schien die Fußballmannschaft ordentlich Durst mit an den Ballermann gebracht zu haben. Im Bierkönig bestellten sie 1.111 Bier. © Fotomontage BW24/Screenshot Instagram/@mallorca_247/IMAGO/Chris Emil Janßen

Der SV Mochenwangen aus Baden-Württemberg zeigt nicht nur im Sport vollen Einsatz, sondern auch am Glas, wie sie auf Mallorca unter Beweis stellten. Am Ballermann knackten sie den Bierrekord.

Wolpertswenden/Mochenwangen - Was das Phänomen an der Party-Insel Mallorca ist, versteht man wohl erst so richtig, wenn man selbst dort war. Für viele ist jedenfalls längst zur Pflicht geworden, mindestens einmal im Jahr an den Ballermann zu fahren und ordentlich Spaß zu haben – natürlich mithilfe von viel Alkohol. Egal ob mit Freunden, als Junggesellenabschied oder mit dem ganzen Sportverein geht es mit wenig Gepäck und viel guter Laune nach Spanien.

Das war unter anderem auch das Ziel der Fußballmannschaft des Sportvereins Mochenwangen in Wolpertswenden (Kreis Ravensburg). Die angereiste Party-Truppe hatte aber wohl darüber hinaus noch eine ganz andere Mission: Sie gingen auf Rekordjagd.

1.111 Bier bestellt: Fußballmannschaft aus Baden-Württemberg stellt neuen Rekord am Ballermann auf

Auf der Instagramseite des Sportvereins wurde der Ballermann-Ausflug der Fußballmannschaft fleißig dokumentiert. Bereits kurz nach der Ankunft auf Mallorca stattete die Gruppe aus Baden-Württemberg dem bekannten Club „Bierkönig“ einen Besuch ab und schien einen ordentlichen Durst mitgebracht zu haben. Die Fußballer bestellten 1.111 Gläser Bier an der Theke – ein neuer Rekord am Ballermann!

Auf ihr Meisterwerk ist der Sportverein mächtig stolz. „Im Rahmen einer Kulturreise nach Mallorca stellte der SV Mochenwangen einen neuen Bierrekord im bekannten Bierkönig auf. 1.111 kühle Blonde wurden von den Kulturbegeisterten bestellt“, schreibt der SVM auf seiner Webseite. „An dieser Stelle möchte sich der SVM bei allen Mitreisenden für Ihren Einsatz bedanken.“ Am Glas sind die Jungs jetzt jedenfalls trainiert, denn wie Malle-Sänger Lorenz Büffel singt: „Trinken ist auch Sport“.

Komasaufen am Ballermann nimmt Überhand – Wirte zunehmend genervt

Von solchen feierwütigen Touristen sind inzwischen nicht nur die Inselbewohner genervt, sondern auch die Club- und Barbesitzer auf Mallorca. Viele Besucher würden ihre eigenen Grenzen beim Trinken überschreiten und das sogenannte Komasaufen sei an der Tagesordnung, klagt eine Betreiberin. Einigen Wirten war die Situation bereits im Juni zu viel. „Es wird getrunken ohne Ende. Einige liegen meistens noch um 9 Uhr morgens besoffen auf der Straße rum. Die Leute haben wohl nach Corona einiges nachzuholen“, äußerte eine weitere Wirtin. Die Kritik und Unzufriedenheit der Clubeigentümer lässt die Party-Touristen jedoch gänzlich kalt. Munter geht das bunte Treiben am Ballermann weiter.