Restaurant knöcheltief unter Wasser: Fische schwimmen Kunden über die Füße

Ein Restaurant verfolgt ein ungewöhnliches Konzept: Der Boden steht unter Wasser, Fische schwimmen umher. Die Reaktionen im Netz sind gespalten.

Bangkok – Die Wahl eines Restaurants kann man nach kulinarisch bevorzugter Region oder Essgewohnheiten treffen. Manchmal lockt auch ein außergewöhnliches Konzept Restaurantgäste an. Das bietet ein Lokal an, das sich einem Tweet zufolge in Thailand befindet.

Restaurant in Thailand steht knöcheltief unter Wasser – Fische schwimmen Kunden über die Füße

Ein User postete auf X (früher Twitter) ein Video des Restaurants. Dessen Boden steht knöcheltief unter Wasser. Allerdings waren hier nicht Hochwasser oder Überschwemmungen dafür verantwortlich. Der Innenraum des Restaurants wurde bewusst so gestaltet. „Oh mein Gott, ich dachte erst, es wäre sowas wie ein Glas-Boden-Aquarium, aber die Fische schwimmen in diesem Restaurant einfach so rum“, schrieb der X-Nutzer zu seinem Tweet. Er war von dem ungewöhnlichen Konzept des Restaurants offenbar wenig angetan: „Irgendwie ekelhaft und unhygienisch und ich hätte ständig die Angst, einen Fisch mit meinem Stuhlbein zu zerquetschen.“

Ein Nutzer kommentierte den Beitrag fragend: „Alter, sag mir, da ist Hochwasser und die schwimmen nicht immer darum?“ Das beantwortete der Verfasser des Tweets mit dem Hinweis: „Leider ist es wirklich das ‚Konzept‘.“ Und ergänzte, dass es sich um ein „bizarres Koi-Teich-Café“ in Thailand handeln würde.

Reaktionen auf ungewöhnliches Restaurant-Konzept reichen von Fassungslosigkeit bis Spott

Die negative Meinung des Tweet-Verfassers zum Restaurant-Konzept teilten auch einige andere Userinnen und User, wie der Kommentarspalte unter dem Beitrag zu entnehmen ist. „Das kann doch niemand ernst meinen und für gut befinden“, schrieb eine Nutzerin. Ein anderer User meinte: „Die Fische tun mir eher leid. Die haben ja kaum Platz, da was zu machen. Und werden dauerhaft mit so Füssen fast zertreten.“ Ähnlich sah es ein weiterer Nutzer: „Ein Tag und die haben Störung ihres Lebens! Dann Bekloppte oder Kinder, die versuchen die zu jagen...“ Ein User befand: „Es ist einfach Tierquälerei und die Fische sind permanentem Stress ausgesetzt.“

In einem Restaurant in Thailand ist der Boden unter Wasser gesetzt und Fische schwimmen dort umher. © Screenshot/Twitter.com

Dagegen nahmen einige Nutzerinnen und Nutzer den Beitrag mit Humor. „Du willst einfach Sushi essen und der Bre nimmt Fisch von deinen Füßen“, scherzte einer. „Fußpilz-Sushi“, antwortete ein anderer darauf. Eine Userin witzelte: „Da hätte ich Angst, dass die mich aufessen wollen.“ Ein Nutzer mutmaßte: „Irgendwann lutscht dir ein Fisch auf einmal am Fuß oder so.“ Möglicherweise liegt er mit dieser Vermutung gar nicht so falsch.

Restaurant bietet Gästen Fisch-Pediküre während des Essens an

Denn laut einem Bericht von faz.net verbindet ein Restaurant im indonesischen Yogyakarta den kulinarischen Genuss mit der Körperpflege durch tierische Helfer. Demnach können die Restaurantgäste dort essen und trinken, während Fische in knöcheltiefem Wasser die Pediküre besorgen. Sie saugen die überschüssige Hornhaut an den Füßen ab. Es ist also denkbar, dass auch die Betreiber des Restaurants in Thailand die Tiere dazu einsetzen, die Füße der Gäste zu pflegen.

Die Fisch-Pediküre ist seit Jahren ein bekanntes Konzept. Vor allem in bekannten Urlaubsorten – wie beispielsweise der Ferieninsel Mallorca – können sich Touristen einer solchen Behandlung unterziehen.