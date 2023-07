Zeugen hörten stotterndes Motorengeräusch, dann einen Knall – Deutscher stürzt mit Cessna am Gardasee ab

Von: Johannes Welte

Teilen

Ein Bergungsteam an der schwer zugänglichen Unglücksstelle. © Vigili del Fuoco

Tragödie am Monte Baldo (2218 Meter) hoch über dem Gardasee: Ein 57-jähriger deutscher Pilot ist am Sonntag mit seiner Cessna in unwegsamen Gelände abgestürzt.

Ferrara di Monte Baldo/Verona - Am Sonntag gegen 16.45 Uhr hörten Zeugen im Gemeindegebiet von Ferrara di Monte Baldo ein stotterndes Motorengeräusch, berichtet das Portal larena.it. Wenig später gab es einen Knall: Auf einer Bergkuppe nahe der Ortschaft stürzte die Cessna FR 182, ein einmotoriges Leichtflugzeug, in dichtes Gebüsch und wurde dabei völlig zertrümmert.

Italien: Video vom Monte Baldo am Gardasee zeigt komplizierte Bergung der Cessna

Ermittler aus Italien prüfen jetzt, ob das Flugzeug über dem Gardasee einen Triebwerksschaden oder andere technische Probleme hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte der 57-Jährige, als er die Notsituation erkannte, eine Bruchlandung versucht, doch der Aufprall auf den Boden war zu heftig.

Sofort rückten Bergwacht und Feuerwehr, ein Rettungshubschrauber und Carabinieri zur Unfallstelle aus, die in einem schwer zugänglichen Bereich lag. Der Einsatz zog sich über Stunden hin. Der Leichnam kam zur Autopsie in die Gerichtsmedizin, die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung des Wracks und die Absperrung des Absturzortes an. Die nationale Agentur für Flugsicherheit wurde ebenfalls eingeschaltet.

Italien: Bruder des Opfers trifft heute am Gardasee ein

Heute wird der Bruder des Opfers aus Deutschland in Ferrara di Monte Baldo eintreffen, um seinen Bruder zu identifizieren. Die Einwohner des kleinen Bergdorfes sind total erschüttert, heißt es. Die Bürgermeisterin Carla Giacomazzi machte sich sofort persönlich ein Bild vom Geschehen am Unfallort, als sie davon hörte.

Woher der Pilot in Deutschland stammte, war gestern unbekannt. Klar war aber, dass er kurz vor 14 Uhr vom Flughafen Gianni Caproni in Trient gestartet war und nach Verona zum Flugplatz Boscomantico fliegen wollte. In einschlägigen Foren gibt es Bilder der Cessna in Bonn, Hagen und Marl (NRW) zu sehen. Zuletzt war die Cessna Freitagmittag in Verona zu einem Rundflug gestartet, am Sonntag war sie mittags von Verona nach Trient geflogen, um 15:57 Uhr hob sie dort wieder ab - danach stürzte sie in die Hänge des Monte Baldo.

Italien leidet derzeit unter einer Hitzewelle. Es gilt Alarmstufe Rot und große Vorsicht bei den aktuellen Temperaturen.