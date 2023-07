Deutsche Gardasee-Flaschenpost löst große Suchaktion aus – Happy End nach elf Jahren: „Sind überwältigt“

Von: Richard Strobl

Eine deutsche Flaschenpost sorgt in der Gardasee-Gemeinde Malcesine für ein Happy End. (Symbolbild) © Collage: IMAGO / Nordphoto // Commune di Malcesine

Eine handgeschriebene Flaschenpost aus dem Gardasee beschäftigte viele Anwohner und die Gemeinde Malcesine. Jetzt konnte das Rätsel um die deutschen Urheber gelöst werden.

Malcesine – Der Gardasee lockt jedes Jahr Tausende deutsche Urlauber an. Und nicht wenige verliebte Pärchen nutzen das malerische Ambiente für glückliche Stunden zu zweit. Jetzt ist die Region um eine Herzens-Geschichte reicher. Denn eine romantische Flaschenpost sorgte in Malcesine am Ostufer des Gardasees aktuell zunächst für großes Aufsehen und dann für großes Glück.

Gefunden wurde die Flaschenpost laut Ansa durch einen Taucher auf dem See-Grund eines Strandes in Malcesine. Anhand des Geschriebenen war schnell klar: Der Brief lag knapp elf Jahre auf dem Grund des Gardasees. Das löste großes Interesse aus. Der Taucher übergab die Flaschenpost der Gemeinde Malcesine, die sie Mitte Juli veröffentlichte.

„Lieber Gardasee“: Gemeinde sucht deutsches Paar wegen Flaschenpost

Darin heißt es:

„Lieber Gardasee, mit dieser Flaschenpost wünschen wir unseren Familien, unseren Freunden und uns, dass wir immer glücklich und gesund bleiben. Lieber Gardasee, bleib so schön und klar wie du heute bist“, heißt es in dem handgeschriebenen Gardasee-Zettel auf Deutsch. Unterschrieben ist er mit „Vielen lieben Grüßen“ von Sabrina und Dennis aus Hamburg.

Der Brief aus der Flaschenpost vom Gardasee © Commune di Malcesine

Die Gemeinde Malcesine veröffentlichte den Brief aber nicht einfach, sondern verknüpfte damit auch eine verlockende Einladung. Sara Pallua, Stadträtin für Tourismus in Malcesine, sprach eine Einladung für das Paar aus, nach Malcesine zurückzukommen. Darin enthalten: kostenlose Übernachtung, Verkostung kulinarischer Spezialitäten, Aperitivo auf der Scaligerburg und eine Fahrt mit der Monte-Baldo-Seilbahn.

Dies löste eine enorme Resonanz in den Medien und auch den sozialen Medien aus. Mit Erfolg!

Gardasee-Gemeinde sucht Paar – und wird schnell fündig

Wie die Ansa am 21. Juli berichtet, also nur knapp vier Tage nach der Veröffentlichung des Briefes durch die Gemeinde, sind Sabrina und Dennis gefunden worden. Und auch deren Geschichte hat ein Happy End. Denn auch elf Jahre später ist das Paar noch zusammen.

Sabrina (37) und Dennis (49) kennen sich dem Bericht nach seit zwanzig Jahren, heirateten im Jahr 2011 und reisten für ihre Flitterwochen nach Malcesine. Dabei verliebten sich die beiden so sehr in die Region, dass sie noch dreimal zurückkehrten.

Die Nachricht, dass nach ihnen gesucht werde, erreichte das Paar demnach im Österreich-Urlaub. „Wir hatten uns für Malcesine entschieden“, sagt Sabrina gegenüber ANSA, „wegen der Schönheit des Ortes, der in der germanischen Literatur so sehr gepriesen wird, und auch, weil ich Angst vor dem Fliegen habe und es sich daher als die perfekte Wahl für einen Roadtrip herausstellte.“ Bei ihrem zweiten Besuch in Malcesine im Jahr 2012 schrieben sie dann die Flaschenpost. Nach einem romantischen Abendessen mit Seeblick beschlossen sie demnach den Brief zu schreiben, ihn in eine Flasche Limoncello zu stecken und in den See zu werfen, „in der Hoffnung, sie würde uns Glück bringen, was tatsächlich der Fall war“.

Das Paar lebt mittlerweile gemeinsam mit ihrem zweijährigen Sohn in einem Dorf in Schleswig-Holstein.

Malcesine freut sich, dass die Suche erfolgreich war: „Wir sind überwältigt von dieser schönen Geschichte und unsere Gemeinde wartet darauf, Sabrina und Dennis wieder zu empfangen“, so Stadträtin Sara Pallua dem Bericht nach.

Die Einladung der Gemeinde will die kleine Familie gerne annehmen. Sie planen demnach voraussichtlich zum Valentinstag im Februar nach Malcesine zurückzukehren.