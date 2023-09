SUV-Unfall am Gardasee: Deutscher Arzt versuchte sie noch zu retten – Junge Frau (22) stirbt

Von: Robin Dittrich

Teilen

Bei einem Unfall mit einem Motorrad ist eine Frau aus Brixen am Sonntag ums Leben gekommen. Sie war als Beifahrerin auf dem Motorrad unterwegs.

Update vom 20. September, 10.33 Uhr: Bei der jungen Frau, die bei dem Motorradunfall ums Leben kam, handelt es sich offenbar um Amélie R. aus Brixen. Wie unter anderem das Lokal-Portal suedtirolnews.it berichtet, sei die Trauer vor Ort groß. Demnach führe die Familie der jungen Frau ein Hotel in Brixen. Die 22-jährige sei zudem von 2010 bis 2018 Mitglied des Brixener Kletterteams gewesen und war laut dem Portal suedtirolnews.it eines der hoffnungsvollsten Klettertalente Südtirols.

Das Nachrichtenportal berichtet weiterhin, dass die Verkehrspolizei Saló, die die Ermittlungen in dem Fall leitet, offenbar eine Anzeige wegen fahrlässiger Tötung gegen den Fahrer des Motorrads prüft.

Inzwischen ist die Identität der Motorrad-Beifahrerin, die bei einem Unfall am Gardasee gestorben ist bekannt – es handelt sich um Amélie R. © Jöran Steinsiek/Imago/Screenshot/Instagram

Motorrad-Beifahrerin verunglückt bei Crash mit SUV

Brixen – Das Risiko, bei einem Motorradunfall ums Leben zu kommen, ist um ein Mehrfaches höher als bei PKW-Insassen. Am Gardasee verunglückte jetzt eine Frau als Motorrad-Beifahrerin bei einem Unfall mit einem SUV.

Erst Anfang dieser Woche sorgte eine brutale Gewalttat in Italien für Aufsehen. Eine Frau wurde am Gardasee totgeprügelt, der 45-jährige Sohn der Frau galt als Hauptverdächtiger. Am selben Tag starb eine weitere Frau: Gegen 18:30 Uhr prallte ein Motorrad an einem Kreuzungsbereich in San Felice del Benaco mit einem SUV zusammen. Die 22-Jährige auf dem Beifahrersitz des Motorrads flog aus ihrem Sitz und landete einige Meter entfernt auf dem Asphalt.

Wie italienische Medien übereinstimmend berichteten, zog sich die 22-Jährige schwerste Verletzungen zu und verlor das Bewusstsein. Der Fahrer des SUV, der demnach selbst Arzt in Deutschland sei, versuchte noch, die Frau zu stabilisieren. In kritischem Zustand wurde die 22-Jährige anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Brescia gebracht. Dort konnten ihr die Ärzte nicht mehr helfen – sie starb bei der Behandlung. Auch ein deutscher Tourist verlor beim Baden im Gardasee sein Leben – er ertrank.

Motorrad-Unfälle gehen deutlich häufiger tödlich aus

Der Fahrer des Motorrads wurde ebenfalls in das Krankenhaus gebracht, schwebt aber offenbar nicht in Lebensgefahr. Der Tod der Italienerin löste in der Stadt Brixen große Trauer aus. Wie das italienische Blatt Dolomiten berichtete, nahmen viele Menschen Anteil am Schmerz der Familie. Die Verkehrspolizei Salò nahm währenddessen die Ermittlungen auf. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Tötung gegen den Motorradfahrer wird offenbar geprüft.

Wie es aus Unfallberichten heißt, versuchte der Fahrer des Motorrads, ein anderes Fahrzeug zu überholen – dann kam es wohl zum Crash mit dem Geländewagen. Wie der Deutsche Verkehrssicherheitsrat angibt, enden deutlich mehr Unfälle mit Motorrädern tödlich, als solche mit PKW. „Das Risiko, bei einem Verkehrsunfall getötet zu werden, lag für Benutzer und Benutzerinnen von Motorrädern mit 14 Getöteten pro 100.000 zugelassene Fahrzeuge um ein Mehrfaches höher als bei Pkw-Insassen, bei denen vier Personen pro 100.000 zugelassene Fahrzeuge ums Leben kamen.“