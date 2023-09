„Welcher Feigling hat diesen Brief geschrieben?“ Garten-Streit unter Nachbarn eskaliert

Von: Momir Takac

In einem Berliner Mehrfamilienhaus eskaliert ein Garten-Streit unter Nachbarn. © Instagram.com/notesofberlin/Screenshot

Was macht man, wenn man mit jemandem ein Problem hat? Reden. In einem Berliner Mehrfamilienhaus wird der Streit mit Briefen und Zetteln ausgetragen.

Berlin - Man kennt es von Scheidungen, wenn es um das liebe Geld geht und man sich nicht einigen kann: Man kommuniziert nur noch über einen Anwalt oder schriftlich miteinander. In einem Berliner Garten-Streit unter Nachbarn ist zwar noch kein Rechtsbeistand tätig, gleichwohl ist das Verhältnis vergiftet. Das zeigt ein böser Brief.

Garten-Streit unter Nachbarn: Anonymer Brief erhitzt die Gemüter

Das Schreiben ist beim Instagram-Profil des Berlin-Blogs Notes of Berlin aufgetaucht, der lustige Zettel aus der Hauptstadt postet. Der Brief ist offenbar in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Schöneberg abfotografiert worden. Das wenig Persönliche ist geschwärzt, ansonsten ist der Brief, der einige Komma- und Rechtschreibfehler enthält, anonym geschrieben.

Anwohner beschweren sich darin über einen Nachbarn, der sich in Dinge einmischt, die ihn nichts angehen. „Sie sind hier weder Eigentümer noch Hausmeister, noch sonst irgendwie befugt, Nachbarn zu maßregeln oder ihnen Vorschriften zu machen“, steht etwa in dem Brief.

„Der Garten im zweiten Hof ist für alle Mieter da! Es ist nicht ihr Garten!!! Also hören Sie auf, sich so zu benehmen, als sei es Ihrer, und lassen Sie uns in Ruhe den Garten benutzen, ohne mit Ihnen in Kontakt sein zu müssen“, heißt es weiter. Andernorts in Berlin riet ein Anwohner seinen ständig streitenden Nachbarspaar per Brief, sich zu trennen.

Unverständnis über Wut-Brief: „Ist es so schwierig, ein persönliches Gespräch zu führen?“

Was genau vorgefallen ist, wissen wir nicht. Die Vehemenz des Briefes deutet aber darauf hin, dass es sich nicht um eine einmalige Geschichte handelt. Es besteht in jedem Fall Klärungsbedarf. Aber ist dieser Weg der richtige?

Nein, sagen andere Nutzer. „So viele Menschen fressen offenbar ihren Frust in sich hinein, schreiben blöde Zettel oder rasten aus und dabei könnte es oft so viel einfacher sein. Ist es wirklich so schwierig, ein persönliches Gespräch im Rahmen der Netiquette zu führen und Probleme anzusprechen? Ich versteh's nicht“, kommentiert etwa einer.

Ein anderer sieht es genauso und bezieht sich auf den zweiten Zettel, der darunter angebracht ist, und offenbar vom Angesprochenen stammt. „Welcher Feigling hat diesen anonymen Brief geschrieben? Er oder Sie möchte sich bitte bei mir melden!!!“, steht darauf. Witzig übrigens: Neben dem Brief steht eine kleine Flasche der Spirituose „Kleiner Feigling“. Der User rät: „Geh rüber zum Nachbar, nimm eine Flasche Bier mit, setzt euch in den Garten und quatscht.“

Garten-Streit unter Nachbarn: Userin versteht anonymen Wut-Zettel

Während eine weitere Nutzerin kritisiert, dass „solche Zettel immer anonym geschrieben werden“, kann eine andere die Vorgehensweise nachvollziehen. „Niemand weiß, ob der nette Blockwart nicht schon gefühlt unzählige Male darauf angesprochen wurde, wie er darauf reagiert hat, ob er darauf reagiert hat, ob nette Gespräche mit ihm möglich sind, oder ob dieser wütende Zettel nicht einfach nur die allerletzte Konsequenz ist, weil der Blockwart ignorant ist und/oder gepöbelt hat“, schreibt sie.

Ob sich „Er oder Sie“ inzwischen gemeldet hat, ist unbekannt. Sollte es zu einem persönlichen Gespräch gekommen sein, wäre es spannend, zu erfahren, wie es ablief. Vielleicht sehen wir es ja bald im Fernsehen. Ein User sieht Potenzial: „DAS ist ein Fall für RTL2“, schreibt er. Extrem verärgert war auch eine Studentin, der ihr Fahrrad gestohlen wurde. Dem Dieb drohte sie per Zettel Rache an. (mt)