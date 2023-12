Frau (50) von drei Hunden zu Tode gebissen – sie wurde bei der Gartenarbeit überrascht

Von: Martina Lippl

Drei Hirtenhunde haben eine Frau in ihrem Garten in Griechenland angegriffen und zu Tode gebissen. Ihre Söhne versuchten noch zu helfen – zu spät.

Thessaloniki – Tragödie in Griechenland: Eine 50-jährige Frau ist von drei großen Hunden ihres Nachbarn getötet worden. Sie war gerade im Garten beim Rasenmähen als drei Hunde sie überraschten und attackierten.

Brutale Hunde-Attacke: Frau (50) von Hunden im Garten angegriffen und tödlich verletzt

Die Hunde sind laut Angaben der lokalen Polizei durch ein Loch im Zaun des Nachbarn ausgebrochen und in ihren etwa 80 Meter entfernten Garten gestürmt. Ein gehörloser Mann half der 50-Jährigen zum Zeitpunkt des Unglücks bei der Gartenarbeit. Er sei der Polizei zufolge zu weit weg gewesen und konnte die lauten Schreie nicht hören.

Frau (50) von drei Schäferhunden zu Tode gebissen – sie wurde bei der Gartenarbeit überrascht

Andere Nachbarn versuchten, die Frau von den aggressiven Hunden wegzuziehen. Doch ihre Verletzungen waren zu schwerwiegend. Sie verstarb noch vor Ort. Herbeigerufene Rettungskräfte konnten ihr nicht mehr helfen. Ihre beiden Söhne (17 und 18 Jahre) hörten noch ihre Schreie, wie der staatliche TV-Sender ERT berichtet.

Nach dem tödlichen Vorfall in Neochorouda – etwa 16 Kilometer von Thessaloniki entfernt – wurde der Hundehalter (37) festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Totschlags. Seine Hunde wurden in einem Zwinger gehalten und sollen eingeschläfert werden. In Österreich wurde ein Kampfhund nach der tödlichen Attacke auf eine Joggerin sofort eingeschläfert.

Nach tödlicher Hundeattacke auf Frau im Garten – Bericht der Obduktion liegt vor.

Erste Ergebnisse der Obduktion liegen laut ERT vor. Die Frau soll demnach mehr als 50 Bisse an Kopf, Brust, am Bauch sowie an den oberen und unteren Gliedmaßen sowie mehrere Prellungen am gesamten Körper erlitten haben. „Traumatische Verletzungen durch Hundebisse“, ist im Bericht der Gerichtsmediziner zu lesen. Selbst weniger dramatische Hundebisse können lebensgefährlich sein.

Der Hundebesitzer beteuert, dem Bericht zufolge, dass seine Schäferhunde nicht aggressiv seien. Die Tiere hätten ein etwa 30 Zentimeter großes Loch in den Drahtzaun gerissen und so unbemerkt entkommen können. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch zunächst davon aus, dass der Zaun schon zu einem früheren Zeitpunkt kaputt gewesen sei. Schon in der Vergangenheit seien die drei Hunde aus dem Zwinger ausgebrochen.

