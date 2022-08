Nächste Knappheit im Supermarktregal: Jetzt trifft es auch unsere Vierbeiner

Gas-Einsparungen sind nahezu überall notwendig. Das ist bei der Heimtierbranche nicht anders. Dort hat man nun Angst um die Herstellung von Tiernahrung.

München – Von Lieferschwierigkeiten sind momentan einige Branchen betroffen. Es gibt lange Wartezeiten für Möbel und Baustoffe oder auch leere Supermarktregale. Zunächst entstanden die Lieferschwierigkeiten durch das Coronavirus, jetzt sorgt der Krieg in der Ukraine dafür. Vor allem die Gas-Lieferungen und die hohen Preise sind ein Problem. Nun trifft es auch die Tierfutterbranche. In einem offenen Brief wendeten sich Tierverbände und Unternehmen an die Bundesregierung. Die Angst ist groß, dass durch einen Stopp der Gas-Versorgung keine Tiernahrung mehr produziert werden kann. Auch auf Facebook häuften sich die Bilder leerer Tierfutterregale.

Gas-Knappheit: Verbände und Unternehmen sorgen sich um Tiernahrungsproduktion

Nach Angaben unter anderem des Industrieverbandes Heimattierbedarf (IHV) e. V. besitzen rund 47 Prozent der Haushalte in Deutschland ein Haustier. Der Verband schätzt, dass es etwa 35 Millionen Heimtiere in Deutschland gibt. Die Nachfrage nach Tiernahrung ist also hoch. In einem offenen Brief schreiben die Tierverbände und Unternehmen: „Mit großer Besorgnis verfolgen die unterzeichnenden Unternehmen und Verbände der Heimtierbranche die aktuellen Entwicklungen im Kontext der Ukrainekrise.“

Vor allem die Gas-Versorgung ist ein großes Problem. „Durch den drohenden Engpass in der Gas-Versorgung sehen wir unseren Auftrag der artgerechten Versorgung der Heimtiere in konkreter Gefahr“, hieß es in dem Brief. Auch in den sozialen Medien lassen sich Fotos von leeren Tierfutterregalen finden. Einen Nutzer empörte sich über die Situation bei Penny. In seinem Post fragte er, wann wieder Futter kommen würde. Ein anderer Nutzer machte auf das mangelnde Gas aufmerksam. Tiere sind teuer und so steigen auch die Preise für Tierfutter.

Leeres Tierfutterregal bei Penny. © Screenshot Facebook

Gas-Knappheit: Heimtierbranche vor dramatischer Lage

Die Tierfutterherstellung ist von Erdgas abhängig. Die strengen Vorgaben zur hohen Erhitzung machen es den Herstellern kaum möglich, Gas einzusparen. Eine mögliche Einstellung der Futtermittelproduktion hätte fatale Folgen. Dann würden rund 70 Prozent der Futtermittel auf dem Markt fehlen. Die Verfasser des Briefs bitten die Bundesregierung darum, die Heimtierbranche als kritische Infrastruktur anzusehen.

„Die Lage ist dramatisch. Wenn es in der Branche zu einem Gasstopp kommt, müssen wir die Produktion einstellen“, sagte der Chef des IVH, Georg Müller, Bild.de. Sollte es zu einem Lieferstopp der Hersteller an die Tierfutter-Händler kommen, hätte etwa der Händler „Fressnapf“ höchstens noch für vier Wochen Lagervorräte. Das sagte ein Unternehmenssprecher des Tierfutter-Händlers Fressnapf der Bild.

In dem offenen Brief werden auch die Tierhalter gewarnt. Denn das Ausweichen auf Lebensmittel oder Speisereste könnte den Tieren teilweise gesundheitsgefährdende Schäden zufügen. (vk)