„Wer hier isst, bekommt Durchfall“: Wütender Österreich-Wirt verpasst Promi-Sohn Abreibung

Von: Patrick Mayer

Ein Fall sorgt in Wien für Aufsehen: Ein österreichischer Gastronom muss vor Gericht, weil er den Sohn eines Prominenten in die Mülltonne steckt.

Wien – Im österreichischen Wien hat ein vermeintlich banaler Gerichtsprozess für Aufsehen gesorgt. Ein junger Wirt musste sich wegen Nötigung vor der Justiz verantworten, weil er einen Jugendlichen in eine Mülltonne befördert hatte.

Wien: In Österreich gibt es Zoff um den Sohn eines TV-Stars

Der Teenager, laut Kronen Zeitung der Sohn eines bekannten TV-Stars, hatte dem Gastronom zuvor mutmaßlich die Schaufenster verunstaltet, ihn und seine Mitarbeiter angeblich unflätig beleidigt.

Damit nicht genug: Er sei von dessen jugendlicher Gang schon lange regelrecht gegängelt worden, erzählte der Wirt eines Lokal im innerstädtischen Bezirk. Als es zu dann Schmierereien gekommen sei, kurz nach einer wöchentlichen Grundreinigung des Lokals, habe er schließlich genug von den Provokationen gehabt.

Wer der prominente Vater des Störenfrieds ist, geht aus dem Bericht nicht hervor. Der Anwalt des angeklagten Wirts wird aus der Gerichtsverhandlung indes wie folgt zitiert: „Der junge Mann glaubt, weil er der Spross eines bekannten Schauspielers ist, kann er sich alles herausnehmen.“

Was der Rechtsvertreter meinte: „Sie haben Sachen kaputt gemacht und beschmiert, meine Mitarbeiter und mich beschimpft“, schilderte der Wirt und erzählte, dass der Jugendliche den Gästen zugerufen habe: „Esst das nicht! Wer hier isst, bekommt Durchfall! Seit Anfang 2022 werden wir immer wieder von diesen Problemmachern heimgesucht.“

Wiener Gastronom vor Gericht: Nachdem Promi-Sohn sein Lokal beschmierte

Der Vorfall, der zur Gerichtsverhandlung führte, hatte sich am 1. Februar zugetragen. „Mittwoch ist immer unser Vorbereitungstag. Wir waren gerade mit den Putzarbeiten fertig und freuten uns auf den Feierabend“, schilderte der junge Gastronom. Die Jugendlichen hätten dann aber die frisch geputzten Fenster beschmiert. „Ich habe ihn geschnappt, Richtung Müllraum begleitet“, erzählte er. Und davon, dass er den Unruhemacher kurzerhand in die Altpapiertonne gesteckt habe. Was schließlich eine Anzeige gegen ihn nach sich zog.

Der Wirt meinte in seiner gerichtlichen Stellungnahme laut Kronen Zeitung weiter: „Es ist mir zu blöd geworden. In meinem Alter hätte ich eine bessere Lösung finden können.“ Als Buße bekam der Gastronom eine Geldstrafe von 150 Euro aufgebrummt. Das Gericht habe letztlich auch Verständnis für den Angeklagten gezeigt, heißt es in dem Bericht.

