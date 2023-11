Dieses weltbekannte Kultgetränk kehrt in deutsche Supermärkte zurück

In den USA ist Gatorade ein gewohnter Anblick am Spielfeldrand – in Deutschland konnte man es lange nicht erwerben. Nun soll der Kult zurückkehren.

München – Sportdrinks in knalligen Farben gibt es von so einigen Marken. Eine bekannte Marke ist in deutschen Getränkemarkt-Regalen jedoch nicht vergessen: Gatorade. Das soll sich jedoch bald ändern. Das Kult-Getränk aus den 1990er-Jahren, das in über 80 Ländern weltweit verkauft wird, wird in die deutschen Supermärkte zurückkehren.

Laut der Lebensmittelzeitung hat der Getränkevermarkter Drinks & More eine Vereinbarung mit dem Mega-Konzern PepsiCo geschlossen, um Gatorade erneut in deutsche Regale zu bringen. Der erste Versuch, mit dem Sportgetränk auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen, endete im Jahr 2009.

Gatorade kommt nach Deutschland – Prime angelt FC Bayern München als Partner

Der neuerliche Versuch kann auch als eine Kampfansage an den Markt-Konkurrenten Coca-Cola gewertet werden, berichtet das Nachrichtenportal n-tv.de. Denn der bemüht sich, sein Sportgetränk Prime Hydration mithilfe des FC Bayern München in Deutschland populär zu machen. Das Unternehmen wird laut dem Fußballverein der „neue Official Isotonic Drink Partner des deutschen Rekordmeisters“.

In der ersten Phase der Vereinbarung werden die Getränke der Marke demnach zunächst an Heimspieltagen exklusiv in der Allianz-Arena verkauft. Auch eine limitierte FC-Bayern-Prime-Flasche sei für den deutschen Markt in Planung. In den USA erlangte Prime bereits mit Start der Firmengründung einen hohen Bekanntheitsgrad. Zu verdanken ist die Popularität unter anderem zwei Gesichtern, die hinter und vor der Marke stehen und gerade jüngere Zielgruppen ansprechen: Musiker KSI und Skandal-YouTuber Logan Paul.

Prime und Gatorade: Konkurrenten auf dem globalen Markt

Mit dem FC Bayern München als Werbepartner hat Coca-Cola für Prime Hydration nun die Tür zum hiesigen Markt geöffnet. PepsiCo könnte nun mit ihrem Partner Drinks & More auf den Sportgetränke-Zug Richtung Deutschland aufspringen. Zwischen den Produkten besteht eine nicht zu übersehende Ähnlichkeit: Beide preisen die hydrierenden Eigenschaften ihrer Getränke an und stellen sie als mit einem gesunden und sportlichen Lebensstil kompatibel dar.

Und auch äußerlich sind Parallelen zu erkennen. Beide Marken setzen auf 0,5-Liter-Flaschen mit breitem Flaschenhals und eine intensive Färbung der Getränke. Gatorade ist in grellem Dunkelblau, Orange, Gelb, Hellblau, Rot und Grün zu erhalten, Prime Hydration gibt es in grellem Lila, Orange, Grün, Hellblau, Pink und Rot.

Gatorade und Prime Hydration drängen auf den europäischen Markt

Laut Drinks & More sollen im Falle von Gatorade in Deutschland die Varianten „Orange“, „Tropical Burst“, „Cool Blue“ und „Lemon“ in Halbliter-Flaschen angeboten werden. PepsiCo ist bereits seit 2001 im Besitz der Marke, 2009 wurde sie hierzulande vom Markt genommen. Im April 2024 soll Gatorade jedoch wieder in Deutschland verfügbar sein.

Prime Hydration wurde Anfang 2022 in den USA auf den Markt gebracht und soll noch im Jahr 2023 auf dem Schweizer Markt Einzug halten, wie der Vertriebspartner Conaxesstrade.ch mitteilt. Die „globale Lifestyle-Getränkemarke“ könne bereits jetzt mit den „großen Playern auf dem internationalen Markt“ mithalten.

Gatorade darf zu einem dieser großen Player gezählt werden. Die britische Unternehmensberatung Brand Finance listete die Marke in der Kategorie alkoholfreie Getränke mit einem Markenwert von 4,9 Mrd. US-Dollar auf dem internationalen Rang 6. Die 1965 in Florida entwickelte Marke erarbeitete sich diese Bedeutung auf dem Markt laut Lebensmittelzeitung durch zahlreiche Partnerschaften mit Sportlern, Teams und Ligen. Bei vielen US-Sportarten sei sogar eine „Gatorade-Dusche“ nach großen Erfolgen obligatorisch, etwa im American Football. (na)