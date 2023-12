Sorge um Gundula Gause: Moderatorin muss „heute journal“ abbrechen – ZDF erklärt Diagnose

Von: Richard Strobl

ZDF-Moderatorinnen Dunja Hayali und Gundula Gause am Montagabend im „heute journal“. © Screenshot: ZDF

ZDF-Zuschauer sorgten sich am Montagabend um die Gesundheit von Moderatorin Gundula Gause. Diese musste die Sendung sogar abbrechen. Ihre Kollegin klärte später auf.

Update vom 19. Dezember, 14.39 Uhr: Wieso ging es der Moderatorin so schlecht? Nach dem „heute journal“-Abbruch von Gundula Gause meldet sich jetzt das ZDF zu Wort. Und gibt Entwarnung: Gause habe während der Sendung einen Schwächeanfall erlitten, es gehe ihr aber schon wieder besser.

„Übelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel – zu wenig gegessen, zu wenig getrunken … und ich dachte, ich schaffe es“, schrieb Gause in einer Mail an ihre Kollegen. Die medizinische Diagnose für ihren Ausfall: Ein orthostatischer Kollaps.

Sorge um Gundula Gause: ZDF-Moderatorin muss „heute journal“ abbrechen – Kollegin klärt auf

Mainz – „Was ist mit Gundula Gause los?“ Diese und ähnliche Fragen las man am Montagabend unter anderem auf X (vormals Twitter) unter dem Hashtag „#heutejournal“. Die ZDF-Zuschauer waren offensichtlich besorgt um Moderatorin Gundula Gause.

Basis dafür war ihr Auftreten in der ZDF-Sendung am Montagabend ab 21.45 Uhr. Gause wirkte unkonzentriert, verschluckte teils Wortteile, hatte sichtlich Probleme den Text vom Teleprompter flüssig abzulesen und zögerte bei der Aussprache. Solche Momente ist man von der Langzeit-Moderatorin des „heute journals“ nicht gewohnt. Schon zu diesem Zeitpunkt häuften sich im Netz die Anfragen an den Social-Media-Dienst des „heute journals“, was denn mit Gundula Gause los sei.

Sorge um ZDF-Moderatorin: Gundula Gause muss „heute journal“ abbrechen

„Muss man sich Sorgen um Gundula Gause machen? Das klang gerade nicht gesund“, schrieb etwa ein User. „Gundula Gause klang aber eben gar nicht gut“, schrieb eine andere. Etliche solcher sorgenvoller Nachrichten finden sich im Netz.

Nach einer Unterbrechung der Sendung war dann klar: Gundula Gause konnte die Sendung offenbar nicht zu Ende moderieren. Stattdessen übernahm ihre Kollegin Dunja Hayali nun komplett die Sendung und las auch die Nachrichten allein.

Gundula Gause muss „heute journal“ verlassen: ZDF-Kollegin Hayali klärt auf

Die Fragezeichen bei den Zuschauern dürften immer größer geworden sein. Erst am Ende der Sendung folgte dann eine Auflösung - und Entwarnung.

Dunja Hayali äußerte sich in ihrer Abmoderation wie folgt: „Dass ich die Sendung jetzt alleine zu Ende bringen musste, liegt einfach daran, dass Gundula gerade etwas schwindelig geworden ist. Kann passieren. Aber: Entwarnung. Es geht ihr wieder besser.“

Eine offizielle Stellungnahme des ZDF oder von Gundula Gause selbst steht bislang noch aus. (rist)