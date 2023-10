Hamas-Überfall auf Israel: 25-Jährige lockt Terroristen in die Falle und verhinderte Massaker

Von: Robin Dittrich

Der Krieg in Israel forderte infolge des Hamas-Angriffs bereits eine Vielzahl an Opfern. Eine 25-Jährige verhinderte ein weiteres Massaker in ihrem Kibbuz.

Gaza-Stadt – Eine erst 25-jährige Israelin verhinderte ein Massaker in ihrem Kibbuz (Siedlung) – Israel feiert sie als Heldin. Ihre Gemeinde wurde von der Hamas angegriffen, mehr als zwei Dutzend Terroristen wurden von der Israelin und anderen Bewohnerinnen und Bewohnern getötet.

Krieg in Israel: 25-Jährige verhindert Massaker in ihrem Kibbuz

Die 25-jährige Israelin Inbal Lieberman rettete ihren gesamten Kibbuz, indem sie eine Gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern anführte. Gemeinsam töteten sie über zwei Dutzend Terroristen, alleine fünf davon Lieberman selbst. Wie unter anderem Israel Hayom berichtet, war Lieberman seit Dezember 2022 als Sicherheitskoordinatorin des Kibbuz Nir Am eingeteilt. Am Morgen des 7. Oktober hörte die 25-Jährige Explosionen in ihrer Nähe, die durch die Hamas verursacht wurden.

Als Lieberman die Geräusche hörte, die sich von den sonstigen Raketenangriffen unterschieden, suchte sie mit anderen Anwohnerinnen und Anwohnern die Waffenkammer auf, um sich gegen den unerwarteten Angriff der Hamas zu schützen. Mit einem zwölfköpfigen Sicherheitsteam koordinierte sie den Gegenangriff. Das Sicherheitsteam und Lieberman selbst verteilten sich in der gesamten Siedlung und überraschten die Angreifer, die eigentlich ein weiteres Massaker anrichten wollten. In vielen Dörfern richteten Hamas-Kämpfer Zivilisten hin. 250 Menschen wurden auf einem Musikfestival in Israel erschossen.

25-jährige Israelin wird als Heldin gefeiert und soll Preis erhalten

Innerhalb von vier Stunden erschossen die Verteidigenden aus Liebermans Kibbuz 25 Kämpfer der Hamas. Während andere Dörfer in der Nähe schwere Verluste verkraften mussten, rettete Inbal Lieberman ihren Kibbuz mit ihrem schnellen und strategischen Handeln. „Es war erstaunlich. Mein Mann war Teil der Bereitschaftseinheit, die daran arbeitete, weitere Opfer zu verhindern“, sagte Ilit Paz, Kulturkoordinatorin in Nir Am gegenüber Israel Hayom.

Paz gab an, dass vor allem das schnelle Handeln von Lieberman dazu führte, dass ein weiteres Massaker verhindert werden konnte. Aus anderen Gemeinden wurden hunderte Menschen nach Gaza verschleppt. Die mittlerweile 26-jährige Lieberman soll sich aktuell in Tel Aviv befinden, wo sie auch der örtliche Bürgermeister Roi Huldai besuchte. „Inbal ist eine Heldin. Ihre Geschichte, die überall veröffentlicht wird, lässt niemanden gleichgültig“, sagte er stolz. In weiteren Social-Media-Posts wird sogar gefordert, dass Lieberman den Israel-Preis erhalten solle, die höchste Kulturauszeichnung des Staates Israel.